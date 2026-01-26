Bùng nổ chuỗi sự kiện giới thiệu chính thức dự án Emerald Symphony

Trong hai ngày 24/01 & 25/01/2026, chuỗi sự kiện giới thiệu dự án Emerald Symphony của DOJILAND đã khuấy động thị trường bất động sản Hải Phòng, tạo nên bầu không khí sôi động với sự hiện diện của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư cùng giới chuyên gia trong lĩnh vực địa ốc. Dự án thấp tầng đầu tiên của DOJILAND tại Hải Phòng đã khẳng định sức hút riêng mạnh mẽ trong phân khúc bất động sản hạng sang.

Sức hút từ dự án thấp tầng đầu tiên của DOJILAND tại Hải Phòng

Trong 2 ngày diễn ra, chuỗi sự kiện “Tuyệt tác lục bảo – Dẫn lối phồn vinh” đã thu hút hơn 800 khách hàng tham dự cùng 20 đại lý và liên minh phân phối chính thức dự án, tạo nên bầu không khí sôi động, đầy hứng khởi. Điều đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của Emerald Symphony – dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất Cảng, đồng thời là kênh đầu tư giàu tiềm năng trong giai đoạn hiện tại.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư

Những khách hàng đến tìm hiểu thông tin về dự án đều bày tỏ sự ấn tượng với không gian sống được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế như một món trang sức cao cấp trong bộ sưu tập quý hiếm mang tinh thần Kim Địa Ốc của DOJILAND. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, khách hàng đã được theo dõi những thước phim ấn tượng về dự án, khám phá những giá trị sống đích thực và giá trị đầu tư bền vững theo thời gian của Emerald Symphony.

Khách hàng ấn tượng với thiết kế đặc sắc và không gian sống xanh tại Emerald Symphony

Chị Nguyễn Thị Hồng Liên, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng tham dự sự kiện vì ấn tượng với dự án ngay từ khi những thông tin đầu tiên được công bố. Chị Liên hiện đang sở hữu 2 căn chung cư tại Golden Crown Hai Phong và Diamond Crown Hai Phong do DOJILAND phát triển, nhưng chị bày tỏ sự hứng thú đối với dự án Emerald Symphony.

“DOJILAND đã gây tiếng vang với các dự án trước đó tại Hải Phòng nên tôi tin tưởng vào tiềm năng của Emerald Symphony. Không chỉ là dự án đầu tiên ở phân khúc thấp tầng hạng sang của DOJILAND tại Hải Phòng, dự án này cũng có rất nhiều ưu điểm về vị trí, thiết kế khác biệt, không gian sống đẳng cấp. Tôi đặc biệt quan tâm đến dòng sản phẩm liền kề hai mặt tiền, vừa phù hợp để ở đồng thời có tiềm năng kinh doanh, đầu tư rất lớn", chị Liên cho biết.

Cũng giống như chị Liên, nhiều khách hàng đến với sự kiện giới thiệu dự án Emerald Symphony bởi những giá trị khác biệt, những dấu ấn “không đụng hàng” với hàng ngàn dự án khác trên thị trường.

Không khí tư vấn và booking sôi nổi tại sự kiện

Kết thúc sự kiện, lượng khách quan tâm sản phẩm cao vượt kỳ vọng của ban tổ chức. Phần lớn khách hàng đều đánh giá cao những giá trị mà dự án Emerald Symphony mang lại, không chỉ ở chất lượng sống mà còn ở tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

Phân khu Gloria – Khởi đầu ấn tượng của bản giao hưởng Ngọc Lục Bảo

Là phân khu đầu tiên được giới thiệu ra thị trường, Gloria tựa chương mở đầu tươi sáng, dẫn lối cư dân bước vào bản giao hưởng Emerald đầy năng lượng.

Phân khu Gloria là chương mở đầu trong “bản giao hưởng” Emerald Symphony

Nằm tại tâm điểm các trục đường huyết mạch như Đại lộ Vũ Khúc, Vành đai 2, đường 9C và 359, phân khu Gloria sở hữu khả năng kết nối liền mạch và di chuyển nhanh chóng nhất khu đô thị. Thêm vào đó, Gloria sở hữu vùng tiện ích trung tâm với đầy đủ dịch vụ, mua sắm và giải trí của Emerald Symphony. Gloria mang đến một không gian sống sôi động, hiện đại, luôn tràn đầy năng lượng của một điểm đến phồn thịnh.

Tại Gloria, 270 căn biệt thự đơn lập, song lập, liền kề và liền kề thương mại sở hữu kiến trúc hiện đại được tái hiện với phong thái phóng khoáng, thanh thoát, phản chiếu tinh thần và bản lĩnh của những chủ nhân tinh hoa.

Phân khu Gloria mang đến 270 căn biệt thự đơn lập, song lập, liền kề và liền kề thương mại với kiến trúc hiện đại, hệ tiện ích đỉnh cao.

Không chỉ làm chủ hệ giá trị thực từ vị trí tốt, thiết kế đẹp, hệ tiện ích đỉnh cao, Gloria còn thu hút sự quan tâm từ thị trường với mật độ xây dựng chuẩn resort chỉ 26%, pháp lý minh bạch với sở hữu lâu dài. Đây cũng là phân khu sở hữu bộ tứ ưu thế nổi bật bậc nhất khu đô thị: Thuận tiện nhất – Sầm uất nhất – Trọn vẹn nhất – Trẻ trung nhất. Hiện tại, các sản phẩm tại phân khu Gloria đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào tháng 11/2026.

Dự án Emerald Symphony nói chung và chương khởi đầu Gloria nói riêng tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn của DOJILAND trong việc kiến tạo những không gian sống đẳng cấp, nâng tầm chuẩn sống của người Việt. Gloria xứng đáng là một tài sản đáng tự hào – nơi hội tụ chất lượng an cư, tiềm năng gia tăng giá trị và nền tảng bền vững để trao truyền qua nhiều thế hệ.