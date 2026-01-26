Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an Hà Nội vào cuộc vụ cụ bà 90 tuổi bị giúp việc bạo hành

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc bà cụ 90 tuổi ở phố Lò Đúc bị giúp việc đánh đập nhiều lần.

bao-hanh.jpg
Hình ảnh cắt từ video.

Trước đó, vào ngày 12/1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị nữ giúp việc bạo hành nhiều lần.

Theo trình báo, bà N. đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà tại ở ngõ 190 Lò Đúc. Ngày 10/1, anh C có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ.

Khi kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Hiện, Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Vụ bạo hành người cao tuổi #Điều tra hành vi giúp việc bạo hành #Chăm sóc người già tại nhà #Xử lý hình sự hành vi bạo hành #Tình trạng thương tích bà N #Vai trò camera trong phát hiện hành vi #Công tác điều tra của công an #Bảo vệ quyền lợi người cao tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục