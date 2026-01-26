Công an thông tin vụ bắt hai đối tượng gây xôn xao ở Gia Lai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Một số trang mạng xã hội đã đưa ra thông tin chưa kiểm chứng khiến dư luận hiểu lầm việc công an vây bắt nhóm đối tượng ở khu vực đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) liên quan trong vụ cướp ngân hàng trước đó. Công an Gia Lai vừa thông tin chính thức vụ việc.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Trọng (SN 1993, trú khu phố Định Bình, xã Vĩnh Thạnh, Gia Lai) để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, đấu tranh, bước đầu xác định, Trọng không liên quan gì tới vụ cướp khoảng 1,8 tỷ đồng xảy ra ở Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.

Theo đó, khoảng 14h ngày 25/1, tại số nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân (tổ dân phố 5, phường Hội Phú, Gia Lai), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Hội Phú phát hiện, bắt quả tang Trọng cất giấu trong người 1 túi nilon chứa 7 đoạn ống hút bằng nhựa màu trắng hàn kín hai đầu. Bên trong các đoạn ống nhựa đều có chứa chất rắn dạng tinh thể (đối tượng khai là ma túy “đá”). Trên bàn gỗ ở trong phòng khách có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Đối tượng Trần Văn Trọng (bên phải).

Thời điểm bắt quả tang Trọng, cơ quan công an phát hiện 3 đối tượng khác có mặt tại đây. Qua kiểm tra nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trọng, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Trong quá trình bắt giữ, truy xét, hàng trăm người dân tới xem, quay video rồi đưa ra thông tin khiến dư luận hiểu lầm rằng các đối tượng trên liên quan tới vụ cướp khoảng 1,8 tỷ đồng vừa xảy ra ở Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.

Vụ cướp nhận được sự quan tâm lớn của người dân, bởi vậy các hình ảnh lực lượng công an làm nhiệm vụ khiến mọi người không khỏi tò mò, mong sớm phá được vụ án táo tợn này.

Liên quan tới vụ án này, ngày 25/1, công an đã tìm ra chiếc xe giống xe hai đối tượng sử dụng để đi cướp ngân hàng giấu dưới một hố sâu, giáp ranh giữa Khu Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Đây là manh mối rất quan trọng để lực lượng công an sớm phá được vụ cướp ngân hàng trên.

Tiền Lê
