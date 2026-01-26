Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk tiếp tục bị truy tố trong giai đoạn hai vụ án liên quan Công ty Việt Á

Hồ Nam
TPO - Vừa nhận bản án 3 năm tù tại giai đoạn 1 vì những sai phạm liên quan đến đại án Việt Á, cựu Giám đốc (CDC) Đắk Lắk Trịnh Quang Trí tiếp tục bị truy tố trong giai đoạn 2 với cáo buộc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 26/1, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can liên quan đến sai phạm trong việc đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Các bị can bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" gồm: Trần Thị Nguyên Hằng, Đinh Lê Lê Na, Phan Quốc Việt (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á), Trần Thị Hồng, Phan Tôn Noel Thảo, Nguyễn Hoàng Dạ Thảo và Lê Thị Nguyệt Hà.

Các bị can bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Trịnh Quang Trí, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) và Đặng Minh Tuyết.

Ngoài ra, các bị can Trần Huyền Phú An (cựu Giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt) và Đỗ Hữu Nghị (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế) bị truy tố về hai tội: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

bi-cao-1.jpg
Bị cáo Trí (áo trắng), cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Đắk Lắk, chuẩn bị hầu tòa giai đoạn 2.

Theo cáo trạng, để có sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, ông Trịnh Quang Trí đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với Đinh Lê Lê Na (nhân viên Công ty Việt Á) để mượn hàng trước, sau đó mới hợp thức hóa thủ tục thanh toán.

Dưới sự tiếp tay của Phan Quốc Việt, các đối tượng đã lập khống hồ sơ, tổ chức đấu thầu hình thức để thanh toán cho 4 gói thầu với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng. Kết quả điều tra làm rõ, giá trị thực của mỗi kit test chỉ khoảng 143.000 đồng, nhưng CDC Đắk Lắk đã mua với giá từ 400.000 đến hơn 500.000 đồng. Hành vi nâng khống giá này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng.

Không dừng lại ở việc vi phạm đấu thầu, một nhóm bị can còn thực hiện hành vi tham ô tài sản. Bị can Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên CDC Đắk Lắk) đã cấu kết với Đinh Lê Lê Na lén lút đưa kit test từ kho của CDC ra ngoài, sau đó lại giao ngược vào đơn vị dưới danh nghĩa “hàng mượn” để chiếm đoạt tiền thanh toán.

Tổng giá trị hàng khống trong vụ việc này là hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, các bị can Hằng và Na trực tiếp chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Trịnh Quang Trí với vai trò Giám đốc đã thiếu trách nhiệm, giao việc nhận hàng cho Khoa Xét nghiệm sai chức năng và không kiểm tra chứng từ khi ký nghiệm thu. Sự buông lỏng này là kẽ hở trực tiếp để cấp dưới thực hiện hành vi tham ô.

Đến nay, các bị can đã nộp tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó, cựu Giám đốc Trịnh Quang Trí nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước đó tại giai đoạn 1 của vụ án, ông Trịnh Quang Trí, đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, hồ sơ vụ án tiếp tục được mở rộng sang giai đoạn 2.

Hồ Nam
