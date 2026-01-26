Dùng bè mảng chở 800 kg nầm lợn từ Trung Quốc về Móng Cái

TPO - Ngày 26/1, Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan chức năng xử lý vụ vận chuyển nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc bằng bè mảng qua đường biển.

Khoảng 800 kg nầm lợn đông lạnh bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 22/1/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực vùng biển phường Móng Cái 1, Đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) Đồn Biên phòng Trà Cổ chủ trì, phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) và Hải quan Cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện một bè mảng gỗ xốp không biển kiểm soát đang di chuyển có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là Hoàng Văn Chung (SN 1983, trú khu phố Tràng Lộ, phường Móng Cái 1), đồng thời là chủ bè mảng. Phương tiện dài khoảng 6m, rộng 1,8m, công suất 12CV. Trên bè mảng chở 16 bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi bao có một thùng xốp kích thước khoảng 58x34x32cm. Kiểm tra các thùng xốp, lực lượng chức năng phát hiện chứa nầm lợn đông lạnh, mỗi thùng nặng khoảng 50kg, tổng khối lượng ước tính khoảng 800 kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hoàng Văn Chung khai nhận đã điều khiển bè mảng ra khu vực giàn nuôi hàu hà tại cửa sông Bắc Luân, thuộc vùng biển Trung Quốc, để vận chuyển số hàng trên về khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1 giao cho một người đàn ông tên Hải nhằm lấy tiền công.

Tại thời điểm kiểm tra, Hoàng Văn Chung không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của lô hàng. Đội TTKS đã yêu cầu đưa phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo Đồn Biên phòng Trà Cổ, thời gian qua các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới Quảng Ninh liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, trong đó có thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và ảnh hưởng đến thị trường nội địa.