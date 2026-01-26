Hà Nội: Một ngày xử lý phạt nguội hơn 300 trường hợp lấn chiếm vỉa hè

TPO - Theo Công an TP Hà Nội, trong ngày 25/1, lực lượng chức năng đã phát hiện 332 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.

Camera ghi lại hình ảnh cửa hàng bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.

Trong tổng số 332 trường hợp vi phạm, có 51 trường hợp được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát (gồm 50 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 1 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường); 281 trường hợp được ghi nhận trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh (gồm 276 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 5 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường).

Qua thống kê, tình hình vi phạm về trật tự đô thị vẫn tập trung chủ yếu tại một số phường nội thành, gồm: phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (50 trường hợp); Hoàn Kiếm (32 trường hợp); Đống Đa (29 trường hợp); Ô Chợ Dừa (26 trường hợp); Hoàng Liệt (20 trường hợp); Hà Đông (18 trường hợp); Phú Diễn (16 trường hợp).

Bên cạnh đó, trong khung thời gian buổi tối và đêm ngày 24/1, ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tập trung chủ yếu tại một số phường như Hoàng Liệt (20 trường hợp) và Phú Diễn (16 trường hợp).

Hàng quán lấn chiếm vỉa hè trên phố Hai Bà Trưng.

Công an TP Hà Nội cho biết, việc tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát kết hợp tiếp nhận phản ánh trực tiếp các hành vi vi phạm tại hiện trường đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; đồng thời từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng diện mạo đô thị Thủ đô văn minh, trật tự, an toàn.