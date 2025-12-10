'Nóng' buôn lậu qua đường biển

TPO - Theo Cục Hải quan - Bộ Tài chính, trong tháng 11 vừa qua, tuyến đường biển tiếp tục là điểm nóng nhất về tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại với hơn 1.300 vụ vi phạm, chiếm trên 60% tổng số vụ bị phát hiện.

Ngày 9/12, Cục Hải quan - Bộ Tài chính cho biết tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng qua tiếp tục diễn biến phức tạp. Nổi bật là việc vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ, điện thoại di động qua biên giới và lợi dụng tuyến quá cảnh để đưa hàng giả mạo nhãn hiệu từ Trung Quốc, qua Việt Nam rồi sang Lào và Campuchia.

Hoạt động này tập trung tại các tuyến đường bộ biên giới phía Bắc, đặc biệt là cửa khẩu Hữu Nghị; tuyến biên giới Tây Nam giáp Campuchia và tuyến hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Các đối tượng tiếp tục lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để che giấu hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thủ đoạn thường gặp là khai sai, không khai báo nhãn hiệu được bảo hộ hoặc trà trộn hàng vi phạm trong lô hàng hợp pháp để né kiểm tra.

Tuyến đường biển tiếp tục là điểm nóng lớn nhất với hơn 1.300 vụ vi phạm, chiếm trên 60% tổng số vụ bị phát hiện. Các cảng biển thuộc Chi cục Hải quan Khu vực II, III và XII ghi nhận nhiều vụ nhập khẩu hàng không đạt tiêu chuẩn, vi phạm điều kiện, quy chuẩn và nhãn mác.

Đáng chú ý, lực lượng Hải quan còn phát hiện việc nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng trái quy định. Tại cảng Hải Phòng, một lô hàng gồm vỏ đạn và đạn còn có thể sử dụng được khai báo dưới dạng "đồng phế liệu" với tổng trọng lượng hơn 20 tấn bị lực lượng chức năng phát hiện, cho thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng liên quan vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng phát hiện 20 tấn vỏ đạn và đạn còn có thể sử dụng.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng hải quan ghi nhận 629 vụ vi phạm, chiếm gần 29% tổng số vụ. Các đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi cư dân biên giới để vận chuyển ngoại tệ, thuốc lá, lá thuốc lá, điện thoại, vàng lá và thực phẩm đông lạnh. Tại khu vực miền Trung giáp Lào, tình trạng buôn bán pháo nổ, đường kính trắng, thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt là ma túy có xu hướng tăng mạnh, cho thấy tuyến này đang trở thành địa bàn phức tạp mới.

Tuyến hàng không ghi nhận 92 vụ vi phạm, giá trị hơn 20 tỷ đồng. Các vụ việc tập trung tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và trong hệ thống vận chuyển nhanh. Nổi lên là các trường hợp vận chuyển vàng, tiền tệ và ma túy, chủ yếu liên quan đến một số đối tượng mang quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc. Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng phát hiện tình trạng đưa tôm giống qua đường hàng không nhưng không khai báo hải quan và không có chứng nhận kiểm dịch.

Tính đến thời điểm này, lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý hơn 17.000 vụ vi phạm với tổng trị giá hơn 21.000 tỷ đồng. Trong số này, hải quan đã khởi tố 20 vụ và chuyển cơ quan chức năng 115 vụ có dấu hiệu hình sự liên quan buôn lậu và gian lận thương mại.