Kinh tế

Google News

Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực minh bạch trong hoạt động quản trị của VietinBank

P.V

Trong ngày 03-05/12/2025, tại TPHCM, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã CK: CTG) đã được vinh danh với 2 giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính” tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2025 (VLCA) và “Top 50 DNNY tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam – VNCG50” tại Diễn đàn thường niên Quản trị công ty (AF8).

Ngày 03/12/2025, trong khuôn khổ Hội nghị DNNY thường niên 2025 do Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức, VietinBank đã lần thứ năm được trao giải thưởng “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất – nhóm ngành tài chính”. Giải thưởng tiếp tục khẳng định nỗ lực bền bỉ của VietinBank trong việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, hướng đến các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch ngày càng cao của thị trường và tiến trình nâng hạng thị trường.

anh1-vlca.jpg
Ông Vương Huy Đông – Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ nhận giải thưởng “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính”

Báo cáo thường niên năm 2024 của VietinBank với chủ đề “Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh” thể hiện 2 trong 4 trụ cột phát triển chính của VietinBank. Cùng với hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ, VietinBank đã gắn mình với những yếu tố phát triển bền vững liên quan đến môi trường, quản trị và xã hội. Từ đó chuyển đổi số - chuyển đổi xanh song hành trở thành những lực đẩy quan trọng của Ngân hàng trước xu hướng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và trong bối cảnh xã hội đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và sự phát triển bền vững. Xu hướng Chuyển đổi kép - Chuyển đổi số đồng hành cùng chuyển đổi xanh ngày càng được hình thành rõ nét trong các hoạt động và sản phẩm của VietinBank. Ngân hàng đang hướng tới việc không chỉ là ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực số hóa mà còn là ngân hàng tiên phong trong việc phát triển bền vững và là ngân hàng trách nhiệm vì lợi ích với đất nước, cổ đông, đối tác, khách hàng, cộng đồng và người lao động.

anh-2-anh-bia-bctn.jpg
Báo cáo thường niên của VietinBank với chủ đề “Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh”

Ngoài ra, trong ngày 05/12/2025, VietinBank tiếp tục vinh dự được xướng tên trong danh sách 50 Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam – VNCG50 tại Diễn đàn thường niên Quản trị công ty (AF8) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, với sự đồng hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

anh3-vlca.jpg
Ông Vương Huy Đông, Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ (thứ 3 từ trái sang) lên nhận Chứng nhận VNCG50

Trong hành trình phát triển bền vững của mình, VietinBank đã, đang và tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị công ty (QTCT) theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. VietinBank nhận thức rằng QTCT tốt là một trong những yếu tố xây dựng niềm tin đối với cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên và các bên có liên quan, tạo lợi thế cạnh tranh để từng bước nâng tầm vị thế của VietinBank trên thị trường tài chính – ngân hàng. Mô hình quản trị của VietinBank luôn đề cao các yếu tố minh bạch, an toàn và hiệu quả, không chỉ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật mà còn hướng đến “vượt trên tuân thủ” để áp dụng các chuẩn mực quốc tế cao hơn về QTCT. Hiện nay, VietinBank đang tích tực tham chiếu các thông lệ, chuẩn mực tốt nhất trong nước và quốc tế về QTCT như: Bộ nguyên tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do UBCKNN và IFC phát hành, Quy tắc Quản trị Công ty của Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN... Dựa trên đánh giá hằng năm, Ngân hàng sẽ xác định điểm cần cải thiện để không ngừng hoàn thiện cơ cấu quản trị phù hợp.

Những giải thưởng trên chính là sự ghi nhận của các cơ quan quản lý đối với nỗ lực bền bỉ của VietinBank trong việc hướng tới các chuẩn mực quản trị tiên tiến, cũng như cam kết mạnh mẽ của VietinBank trong việc thúc đẩy minh bạch thông tin và phát triển bền vững, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng xã hội dựa trên sự quan tâm, tôn trọng và thấu hiểu.

P.V
#VietinBank #quản trị #báo cáo thường niên #phát triển bền vững #giải thưởng

