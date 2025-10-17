14 cựu cán bộ Hải quan Hải Phòng lĩnh án vì 'tiếp tay' cho buôn lậu

TPO - 14 cựu cán bộ Hải quan Hải Phòng lĩnh tổng mức án 49 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ..." trong vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Tài Lộc và Chi cục Hải quan Cảng 2 - Cục Hải quan Hải Phòng, nay là Chi cục Hải quan khu vực 3.

Nhận tiền tỷ để "tiếp tay" cho buôn lậu

Ngày 16/10, TAND TP Hải Phòng mở lại phiên tòa sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Đưa, nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ...”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (gọi tắt là Chi cục Hải quan Cảng 2, thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, nay là Chi cục khu vực 3).

Trong số 22 bị cáo, có 8 bị cáo bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Nguyễn Thị Thu Hiền - cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2), Vũ Ngân Châu - cựu Chi cục phó Chi cục Hải quan Cảng và các cựu công chức hải quan: Nguyễn Anh Đức (39 tuổi), Trần Quốc Hưng (51 tuổi), Bùi Tiến Hậu (37 tuổi), Phạm Văn Định (55 tuổi), Nguyễn Văn Long (56 tuổi), Trương Bình Lộc (39 tuổi).

6 cựu cán bộ hải quan khác bị truy tố về tội “nhận hối lộ”, gồm: Tô Thị Thu Hương (Đội phó Đội Thủ tục); Trịnh Đăng Tài (46 tuổi), Phạm Tùng Dương, Đặng Hoàng Lân, Bùi Anh Tiến, Vũ Xuân Trường.

Tại toà, HĐXX công bố giữ nguyên quan điểm truy tố dù trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra đầu tháng 8/2025, TAND TP Hải Phòng trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi “nhận hối lộ” của một số người liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/10/2025.

Theo cáo trạng, Ngô Quang Tuyên (SN 1989, quê Thái Nguyên) cùng em vợ là Nguyễn Tài Lộc (SN 1991, quê Nghệ An) thành lập, chỉ đạo hoạt động Công ty Tài Lộc và 11 công ty con (gọi tắt nhóm Công ty Tài Lộc).

Từ tháng 1/2021-1/2024, nhóm Công ty Tài Lộc đã khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê để thông quan 13.376 container/1.698 tờ khai gỗ ván bóc các loại (keo, bạch đàn, cao su, thông) với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỷ đồng.

Qua đó, thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu hơn 210,6 tỷ đồng. Tuyên hưởng lợi 90% tổng số tiền (189,5 tỷ đồng), Nguyễn Tài Lộc hưởng lợi 10% (hơn 21 tỷ đồng).

Nhóm bị cáo là công chức, lãnh đạo Đội thủ tục, Chi cục Hải quan Cảng 2 đã thỏa thuận với đại diện nhóm Công ty Tài Lộc nhận tiền “chi ngoài” hơn 8,1 tỷ đồng để hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm.

Trùm "buôn lậu" lĩnh 19 năm tù

Đại diện VKS nhận định, nhóm bị cáo Công ty Tài Lộc, các bị cáo lợi dụng cơ chế xuất nhập khẩu, dùng thủ đoạn gian dối tổ chức buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, kéo dài trong nhiều năm, gây tổn hại ngân sách.

Nhóm bị cáo Công ty giám định Bảo Linh, các bị cáo giúp sức cho nhóm bị cáo công ty Tài Lộc, tạo điều kiện để hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài.

Đối với nhóm bị cáo công chức hải quan là những người được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát hàng hóa, bảo vệ lợi ích Nhà nước nhưng vì vụ lợi đã nhận tiền hối lộ, để hoạt động buôn lậu diễn ra trong thời gian dài.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 7/8/2025.

Hành vi của các bị cáo, đặc biệt là các bị cáo có chức vụ, quyền hạn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm giảm sút niềm tin của doanh nghiệp và nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cơ quan Nhà nước trong thời gian dài. Đặc biệt trong bối cảnh nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Vì những căn cứ trên, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Quang Tuyên - Kế toán Công ty Tài Lộc 19 năm tù về 2 tội “Đưa hối lộ” và “Buôn lậu”; Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) 14 năm tù cùng về 2 tội này.

Về tội “Buôn lậu”, các bị cáo Nguyễn Tài Lộc - Giám đốc Công ty Tài Lộc 11 năm tù, Phạm Thị Oanh 3 năm tù, Nguyễn Trung Hiếu 8 năm tù, Nguyễn Văn Nam 4 năm tù và Hoàng Tuấn Sơn - Phó Giám đốc Công ty Bảo Linh 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Bị cáo Tô Thị Thu Hương – cựu Đội phó Đội Thủ tục lĩnh 8 năm tù; Đặng Hoàng Lân – cựu Đội trưởng Đội thủ tục lĩnh 4 năm tù. Còn các bị cáo là cựu công chức hải quan khác: Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương, Bùi Tiến Anh lĩnh án từ 2-7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Riêng Vũ Xuân Trường lĩnh 24 tháng tù treo.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu, lần lượt là cựu Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 cùng nhận mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ...”. Cùng tội danh này, 5 cựu cán bộ hải quan khác lần lượt lĩnh án từ 18-24 tháng tù. Riêng Trương Bình Lộc lĩnh 24 tháng tù treo.

Riêng bị cáo Trần Thị Thuỷ nhận mức phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.