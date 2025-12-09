Lý do loạt doanh nghiệp tiếng tăm bị hủy tư cách đại chúng

TPO - Vì cơ cấu cổ đông quá cô đặc, không đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu tối thiểu 10% của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lâu đời phải hủy niêm yết.

Loạt doanh nghiệp rời sàn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo hủy tư cách doanh nghiệp đại chúng của Công ty cổ phần Bibica (BBC). Cơ cấu cổ đông tại BBC quá cô đặc, chỉ một cổ đông lớn The PAN Group nắm giữ đến 98.3% vốn - không đáp ứng quy định của Luật Chứng khoán về công ty đại chúng.

Bibica hiện vận hành hai nhà máy tại Long An và Hà Nội, sở hữu mạng lưới hơn 100.000 điểm bán trong nước cùng thị trường xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Quý III năm nay, Bibica lãi trước thuế hơn 51 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, nâng lãi lũy kế 9 tháng đầu năm lên hơn 86 tỷ đồng, tăng 28% và thực hiện được 64% kế hoạch năm. Công ty lãi ròng gần 71 tỷ đồng, tăng 17%.

Cơ cấu cổ đông tại BBC quá cô đặc, chỉ một cổ đông lớn The PAN Group nắm giữ đến 98.3% vốn.

Hồi tháng 10, PAN Group đã ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ hơn 18,4 triệu cổ phần Bibica (tương đương 98,3% vốn) cho Tập đoàn hàng tiêu dùng Indonesia Sari Murni Abadi (SMA).

Cũng vì cơ cấu cổ đông cô đặc, Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW) chính thức bị hủy tư cách đại chúng. Hai tổ chức lớn gồm CTCP Hạ tầng GELEX (62,46%) và Công ty TNHH Nước sạch REE (35,95%), nắm tổng cộng 98,41% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện chỉ còn 1,59%, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 10% theo quy định.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 106 tỷ đồng, gần gấp ba lần kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nước sạch Sông Đà tiền thân là Công ty TNHH MTV nước sạch Vinaconex, được thành lập từ năm 2009. Doanh nghiệp đang cấp nước cho toàn bộ người dân ở một số khu vực Hà Nội như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam - Bắc Từ Liêm, một số quận nội thành Hà Nội; một số khu vực khác thuộc hệ thống cấp nước chuỗi đô thị "Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông".

Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà chính thức bị hủy tư cách đại chúng.

Do cơ cấu sở hữu quá cô đặc, doanh nghiệp khác trên sàn là Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SVI) cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên sàn HoSE.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 15/12 tới, Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Biên Hòa sẽ trình cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng. Nguyên nhân xuất phát từ cơ cấu cổ đông hiện tại không còn đáp ứng quy định của Luật Chứng khoán.

Đến ngày chốt danh sách cổ đông 18/11/2025, cổ đông lớn nhất là TCG Solutions Pte. Ltd. (đơn vị thành viên của Thai Containers Group thuộc Tập đoàn SCG Thái Lan) đang nắm giữ 12 triệu cổ phiếu SVI, tương ứng tỷ lệ sở hữu 94% vốn điều lệ.

Cổ phiếu SVI niêm yết trên sàn HoSE từ năm 2012, là một trong những tên tuổi lớn trong ngành bao bì phía Nam, thành lập từ 1968, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Bao bì Biên Hòa. Doanh nghiệp hiện vận hành 3 nhà máy tại Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM với tổng công suất khoảng 100.000 tấn/năm, phục vụ nhiều tập đoàn lớn như Unilever, Pepsico, Nestlé hay Vinacafé...

VN-Index đảo chiều

Sau chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, VN-Index đảo chiều trước áp lực chốt lời lan rộng trong phiên hôm nay (9/12). Chỉ sau hơn một giờ giao dịch, sắc xanh biến mất, VN-Index rơi sâu xuống 1.724 điểm trước khi hồi nhẹ vào cuối ngày. Kết phiên, VN-Index giảm 6,57 điểm (0,37%) còn 1.747,1 điểm, tạm dừng chuỗi tăng kéo dài từ đầu tháng.

Tâm điểm thị trường thuộc về nhóm ngân hàng khi đồng loạt chịu áp lực bán mạnh. LPB mất gần 5%, HDB - VPB giảm hơn 3%, còn MBB, CTG, TPB, TCB đều lùi trên 1%. Diễn biến này kéo theo VN30 suy yếu rõ rệt, khi rổ vốn hóa lớn chỉ có 5 mã giữ sắc xanh, còn lại 25 mã giảm điểm.

Điểm sáng vẫn thuộc về VIC, tăng hơn 4% và là nhân tố giúp chỉ số không lao dốc sâu hơn. Tuy nhiên, động lực từ VIC không đủ gồng gánh thị trường, khi các mã cùng họ Vingroup như VHM, VPL, VRE đều giảm 2-3%. Nhiều nhóm ngành khác đồng loạt điều chỉnh, từ dầu khí, hàng không đến viễn thông, du lịch, bảo hiểm.

Thanh khoản bùng nổ là điểm đáng chú ý nhất phiên hôm nay. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 29.500 tỷ đồng, tăng mạnh so với các phiên trước nhưng phần lớn đến từ bên bán, phản ánh tâm lý chốt lời và thoát hàng ở vùng giá thấp. Toàn sàn chỉ có 93 mã tăng so với 234 mã giảm. Khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng hơn 2.428 tỷ đồng