Khởi tố 2 bị can trong đường dây buôn lậu 114 xe máy

Nhật Huy
TPO - Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Đức (SN 1992, ngụ ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) và Danh Phương Nam (SN 1992, ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi buôn lậu.

Theo điều tra, năm 2022, Hồ Văn Đức sang Campuchia làm ăn, phát hiện nhiều xe máy cũ nhập từ Nhật Bản như Honda Cub, CD, Dream, Wave… được người Việt ưa chuộng. Đức lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội như “JP Đức”, “JP Đức Vlog xe Nhật bãi”, “Đức Vlog chuyên xe Nhật bãi, Campuchia, Thái Lan” để đăng hình, quay video quảng cáo, tìm khách mua trong nước.

953077d21552980cc143-654.jpg
Bị can Hồ Văn Đức
doi-tuong-phuong-nam-5536.jpg
Bị can Danh Phương Nam.

Người mua phải đặt cọc 10 - 20% giá trị xe qua tài khoản của Đức. Sau đó, Đức trực tiếp hoặc thuê Danh Phương Nam vận chuyển xe từ Campuchia về Việt Nam, giao hàng qua các chành xe, công ty vận tải. Công an An Giang đã thu giữ 114 xe gắn máy các loại, trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhật Huy
