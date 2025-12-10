Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng đồng loạt giảm

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (10/12), giá vàng trong nước đồng loạt giảm, vàng miếng SJC mất mốc 154 triệu đồng/lượng. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng "chập chờn" mức tăng, giảm.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 151,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức giảm tương tự nhưng các doanh nghiệp niêm yết chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 152,5 - 153,7 triệu đồng/lượng…

S.JPG
Giá vàng miếng SJC lại về quanh mốc 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.00 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng…

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay lại bất ngờ tăng trở lại lên mốc 4.211 USD/ounce, tăng 18 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới những ngày này tăng giảm chập chờn với biên độ thấp. Theo đó, vàng trong nước cũng tăng, giảm theo và chưa có sự đột phá. Nhiều người kỳ vọng giá vàng xuống sâu hơn nữa để mua vào và đón "sóng" trước năm mới 2026.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.155 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.142 - 26.412 đồng/USD (mua - bán), tăng 3 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng qua.

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #thị trường vàng #giá vàng thế giới #tỷ giá #đầu tư vàng #đồng USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục