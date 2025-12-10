Giá vàng đồng loạt giảm

TPO - Sáng nay (10/12), giá vàng trong nước đồng loạt giảm, vàng miếng SJC mất mốc 154 triệu đồng/lượng. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng "chập chờn" mức tăng, giảm.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 151,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức giảm tương tự nhưng các doanh nghiệp niêm yết chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 152,5 - 153,7 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC lại về quanh mốc 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.00 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng…

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay lại bất ngờ tăng trở lại lên mốc 4.211 USD/ounce, tăng 18 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới những ngày này tăng giảm chập chờn với biên độ thấp. Theo đó, vàng trong nước cũng tăng, giảm theo và chưa có sự đột phá. Nhiều người kỳ vọng giá vàng xuống sâu hơn nữa để mua vào và đón "sóng" trước năm mới 2026.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.155 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.142 - 26.412 đồng/USD (mua - bán), tăng 3 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng qua.

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).