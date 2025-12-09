Giá vàng diễn biến trái chiều

TPO - Sáng nay (9/12), giá vàng miếng SJC tăng nhẹ, trong khi giá vàng nhẫn các thương hiệu diễn biến trái chiều. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 152,5 - 54,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự nhưng các doanh nghiệp niêm yết chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 153 - 154,5 triệu đồng/lượng…

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh khác nhau. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Trong khi đó, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý và Doji giữ nguyên ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước biến động nhẹ.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.193 USD/ounce, giảm 8 USD so với sáng qua. Giá vàng trong nước bám sát đà tăng, giảm của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.152 đồng/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.139 - 26.409 đồng/USD (mua - bán), tăng 1 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng qua.

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).