Giá vàng giảm trước cuộc họp của Fed

TPO - Giá vàng thế giới lùi nhẹ trong phiên giao dịch sáng 9/12 khi giới đầu tư đồng loạt giữ thái độ thận trọng trước cuộc họp chính sách quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kéo dài 2 ngày.

Theo dữ liệu thị trường, vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống còn 4.189,49 USD/ounce vào sáng 9/12. Hợp đồng vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 2 đóng cửa giảm 0,6%, chốt tại 4.217,7 USD/ounce.

Ông Peter Grant - Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals - nhận định thị trường đang “án binh bất động” để chờ quyết định cuối cùng của Fed. Dù vậy, ông cho rằng vàng vẫn duy trì sức hấp dẫn nhờ các yếu tố cơ bản vững chắc và hoạt động mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Ông Grant dự báo giá vàng hoàn toàn có thể hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong quý I/2026.

Giá vàng thế giới lùi nhẹ trong phiên giao dịch sáng 9/12. Ảnh: Daily Times.

Hiện phần lớn thị trường kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, với xác suất được các nhà giao dịch định giá lên tới 90%, tăng mạnh so với mức khoảng 66% ghi nhận hồi tháng 11. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của năm vào ngày 10/12, sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell - sự kiện được cho là sẽ tác động lớn đến kỳ vọng lãi suất trong năm tới.

Việc lãi suất giảm thường giúp nâng sức hấp dẫn của vàng.

Ngân hàng Morgan Stanley đánh giá vàng vẫn có triển vọng tăng trong thời gian tới nhờ đồng USD suy yếu, dòng vốn mạnh vào các quỹ ETF, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn gia tăng.

Ở các kim loại quý khác, bạc giảm 0,5% xuống 57,98 USD/ounce, sau khi lập kỷ lục mới 59,32 USD vào cuối tuần trước. Chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco Metals cho biết bạc đang thể hiện sức mạnh vượt trội, dẫn dắt cả thị trường kim loại quý và có khả năng vượt 60 USD/ounce, thậm chí thách thức 70 USD/ounce trước khi năm 2025 khép lại.

Bạch kim giảm nhẹ 0,1% còn 1.644,31 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,2% lên 1.460,75 USD/ounce.