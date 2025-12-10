Tuyên bố làm nước Mỹ mạnh hơn, Tổng thống Trump vừa phải 'chữa cháy'

TPO - Tổng thống Donald Trump đã công bố gói cứu trợ 12 tỷ USD cho nông dân, coi đó như minh chứng rằng chính sách thuế quan của ông đang phát huy tác dụng hoặc sắp mang lại kết quả như ông kỳ vọng.

Trong sự kiện tại Nhà Trắng ngày 8/12, ông Trump công bố gói cứu trợ 12 tỷ USD dành cho nông dân - nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề khi Trung Quốc tẩy chay nông sản Mỹ để đáp trả thuế quan. Chính quyền gọi đây là khoản “thanh toán bắc cầu”, chờ đến khi Bắc Kinh nối lại việc mua hàng, điều ông Trump nói đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuy vậy, thực tế cho thấy thuế quan đang đẩy giá hàng hóa tăng, khiến người dân lo ngại về chi phí sinh hoạt. Lạm phát tháng 9 tăng lên mức 3% so với cùng kỳ, gần tương đương thời điểm ông Trump nhậm chức. Sản xuất tiếp tục suy giảm, với khoảng 50.000 việc làm ngành chế tạo mất đi từ đầu năm.

Trong khi đó, Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy nước này vẫn duy trì thặng dư thương mại kỷ lục với thế giới, bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ. Điều này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang điều chỉnh nhanh và thích nghi hiệu quả với môi trường thương mại mới.

Tổng thống Donald Trump đã công bố gói cứu trợ 12 tỷ USD cho nông dân. Ảnh: Fortune.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn khẳng định thuế quan đang “mang về hàng trăm tỷ USD” và hứa hẹn dùng nguồn thu này để hỗ trợ người dân, thậm chí cắt giảm thuế thu nhập. Tuy nhiên, thực tế Mỹ chỉ thu khoảng 250 tỷ USD thuế quan trong năm nay, thấp hơn nhiều so với 2.660 tỷ USD thuế thu nhập cá nhân của ngân sách liên bang.

Các nhà kinh tế nhận định chính sách thuế quan đang tạo ra mức độ hỗn loạn và chi phí vận hành cao cho doanh nghiệp. Giá phân bón, máy móc nông nghiệp tăng vì chịu thuế nhập khẩu; trong khi sản phẩm nông nghiệp lại sụt giá do bị Trung Quốc tẩy chay. “Người Mỹ ghét sự hỗn loạn”, chuyên gia Scott Lincicome từ Viện Cato nhận xét, cho rằng những điều chỉnh liên tục về thuế khiến doanh nghiệp khó hoạch định kế hoạch dài hạn.

Bất chấp những dấu hiệu bất lợi, ông Trump tiếp tục khẳng định chính sách sẽ sớm phát huy hiệu quả. Nhà Trắng chuẩn bị triển khai loạt bài phát biểu về vấn đề “khả năng chi trả”, trong bối cảnh dư luận ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt.

Phó Tổng thống JD Vance lên tiếng: “Không thể giải quyết mọi vấn đề chỉ trong 10 tháng”.

Trong lúc chính quyền nỗ lực xoay trục, nhiều chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất với ông Trump không chỉ là khắc phục hệ quả kinh tế, mà còn là thuyết phục người dân rằng họ đang sống tốt hơn, dù các con số thực tế không ủng hộ điều đó.