Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tuyên bố làm nước Mỹ mạnh hơn, Tổng thống Trump vừa phải 'chữa cháy'

Hồng Nhung

TPO - Tổng thống Donald Trump đã công bố gói cứu trợ 12 tỷ USD cho nông dân, coi đó như minh chứng rằng chính sách thuế quan của ông đang phát huy tác dụng hoặc sắp mang lại kết quả như ông kỳ vọng.

Trong sự kiện tại Nhà Trắng ngày 8/12, ông Trump công bố gói cứu trợ 12 tỷ USD dành cho nông dân - nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề khi Trung Quốc tẩy chay nông sản Mỹ để đáp trả thuế quan. Chính quyền gọi đây là khoản “thanh toán bắc cầu”, chờ đến khi Bắc Kinh nối lại việc mua hàng, điều ông Trump nói đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuy vậy, thực tế cho thấy thuế quan đang đẩy giá hàng hóa tăng, khiến người dân lo ngại về chi phí sinh hoạt. Lạm phát tháng 9 tăng lên mức 3% so với cùng kỳ, gần tương đương thời điểm ông Trump nhậm chức. Sản xuất tiếp tục suy giảm, với khoảng 50.000 việc làm ngành chế tạo mất đi từ đầu năm.

Trong khi đó, Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy nước này vẫn duy trì thặng dư thương mại kỷ lục với thế giới, bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ. Điều này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang điều chỉnh nhanh và thích nghi hiệu quả với môi trường thương mại mới.

gettyimages-2209060631-e1762185169351-11zon.jpg
Tổng thống Donald Trump đã công bố gói cứu trợ 12 tỷ USD cho nông dân. Ảnh: Fortune.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn khẳng định thuế quan đang “mang về hàng trăm tỷ USD” và hứa hẹn dùng nguồn thu này để hỗ trợ người dân, thậm chí cắt giảm thuế thu nhập. Tuy nhiên, thực tế Mỹ chỉ thu khoảng 250 tỷ USD thuế quan trong năm nay, thấp hơn nhiều so với 2.660 tỷ USD thuế thu nhập cá nhân của ngân sách liên bang.

Các nhà kinh tế nhận định chính sách thuế quan đang tạo ra mức độ hỗn loạn và chi phí vận hành cao cho doanh nghiệp. Giá phân bón, máy móc nông nghiệp tăng vì chịu thuế nhập khẩu; trong khi sản phẩm nông nghiệp lại sụt giá do bị Trung Quốc tẩy chay. “Người Mỹ ghét sự hỗn loạn”, chuyên gia Scott Lincicome từ Viện Cato nhận xét, cho rằng những điều chỉnh liên tục về thuế khiến doanh nghiệp khó hoạch định kế hoạch dài hạn.

Bất chấp những dấu hiệu bất lợi, ông Trump tiếp tục khẳng định chính sách sẽ sớm phát huy hiệu quả. Nhà Trắng chuẩn bị triển khai loạt bài phát biểu về vấn đề “khả năng chi trả”, trong bối cảnh dư luận ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt.

Phó Tổng thống JD Vance lên tiếng: “Không thể giải quyết mọi vấn đề chỉ trong 10 tháng”.

Trong lúc chính quyền nỗ lực xoay trục, nhiều chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất với ông Trump không chỉ là khắc phục hệ quả kinh tế, mà còn là thuyết phục người dân rằng họ đang sống tốt hơn, dù các con số thực tế không ủng hộ điều đó.

Hồng Nhung
New York Times
#Trump #Ảnh hưởng của chính sách thuế quan Mỹ #Chính sách thuế quan Mỹ #ngân sách kinh tế Mỹ #nền kinh tế Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục