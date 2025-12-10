Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá vàng thế giới tăng mạnh, giá bạc phá kỷ lục

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 10/12, khi các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nguồn cung kim loại quý khan hiếm góp phần đẩy giá lên mức cao kỷ lục.

Vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.211,77 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai kỳ hạn tháng 2 tăng 0,4% lên 4.236,2 USD/ounce. Bạc giao ngay bứt phá 4,3%, đạt 60,74 USD/ounce, mức cao nhất từ trước đến nay.

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu công nghiệp đối với bạc sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt ở các lĩnh vực năng lượng mặt trời, xe điện và cơ sở hạ tầng liên quan, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, nguồn cung bạc toàn cầu vẫn ở mức thấp và dự trữ giảm dần, trong khi kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng lãi suất càng thúc đẩy đà tăng giá.

Maria Smirnova - quản lý danh mục cấp cao tại Sprott Asset Management - cho biết: Kim loại vốn dĩ luôn biến động, nhưng nếu chúng ta không khắc phục thâm hụt, bạc chỉ có một hướng duy nhất, đó là tăng giá.

rlukifyvozpsbgc6kljwr4dtae-11zon.jpg
Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 10/12.

Cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Fed sẽ kết thúc vào ngày 10/12 với quyết định lãi suất mới, các nhà giao dịch hiện đánh giá có 87,4% khả năng Fed sẽ cắt lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này.

Theo Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, đà tăng của vàng hiện nay chủ yếu nhờ sự bứt phá mạnh của bạc và kỳ vọng cao vào một lần cắt lãi suất thêm một phần tư điểm.

Báo cáo JOLTS của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm mở trong tháng 10 đạt 7,67 triệu, vượt xa dự báo 7,15 triệu, cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, vàng gần như không bị ảnh hưởng bởi báo cáo này. Haberkorn dự đoán, bạc có thể giao dịch trên 70 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026, còn vàng đang trên đường hướng tới 5.000 USD/ounce.

Trong khi đó, platinum tăng 2,8% lên 1.688,39 USD/ounce, và palladium tăng 2,6% lên 1.503,74 USD/ounce, phản ánh xu hướng tăng chung của thị trường kim loại quý.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #bạc #giá vàng #giá bạc #giá vàng thế giới #giá vàng tăng #world gold price

