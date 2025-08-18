Vì sao bổ nhiệm lại Giám đốc CDC Cần Thơ từng bị điều tra vụ Việt Á?

TPO - Ông Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ - vừa được bổ nhiệm lại chức vụ này, sau khi cơ quan công an đình chỉ điều tra vụ án liên quan đấu thầu mua sắm kít xét nghiệm COVID-19 của trung tâm với Công ty Việt Á.

Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết vừa công bố và đã trao quyết định bổ nhiệm nói trên.

Theo đó, ông Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc CDC Cần Thơ, thời gian từ nay đến khi ông Trúc đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định.

Việc bổ nhiệm lại đối với ông Huỳnh Minh Trúc được Sở Y tế Cần Thơ thực hiện sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ công bố kết luận đình chỉ điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và CDC Cần Thơ".

Vụ án xảy ra từ năm 2020-2021, liên quan đến việc mượn xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á sử dụng trước, sau đó hợp thức hóa thủ tục cho trúng thầu sau của 2 đơn vị trên.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Cần Thơ.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, cả Bệnh viện Đa khoa và CDC TP. Cần Thơ đều nhiều lần mượn khẩn cấp kit xét nghiệm từ các doanh nghiệp để phục vụ chống dịch, sau đó mới lập hồ sơ chỉ định thầu để hoàn thiện thủ tục thanh toán.

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ từ năm 2020-2021 đã mượn, mua hơn 19.900 kit test COVID-19 của Công ty Việt Á sản xuất, đã thanh toán hơn 3.400 kit test và sinh phẩm, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng, đơn giá từ 470.000 - 509.000 đồng/test; còn lại 16.500 test chưa thanh toán. Một số hợp đồng thực hiện không đúng quy trình, gây thiệt hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, CDC TP. Cần Thơ thông qua Công ty Hợp Nhất đã mua, mượn gần 50.000 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, tổng giá trị thanh toán hơn 20,3 tỷ đồng, hiện còn mượn hơn 193.700 test chưa thanh toán.

Kết quả điều tra cho thấy, việc mượn kit xét nghiệm dùng trước và lập hồ sơ thanh toán sau của các đơn vị diễn ra trong tình huống cấp bách, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp năm 2021.

Trong kết luận này, cơ quan điều tra xác định ông Huỳnh Minh Trúc và ông Trần Quốc Luận (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ) không vụ lợi trong vụ án mua kit xét nghiệm trong đợt dịch COVID-19.