Xã hội

Xuân Quê hương 2026: Lan tỏa khát vọng hòa bình, thịnh vượng, gắn kết kiều bào với Tổ quốc

Minh Hạnh
TPO - Xuân Quê hương 2026 là chương trình có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây, diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước.

b1af423fa3662d387477.jpg
Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp gỡ báo chí về chương trình Xuân Quê hương 2026.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 có chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/2 (tức ngày 18 đến ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào và thân nhân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiếp nối tinh thần Xuân Quê hương 2025 với chủ đề “Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới”, chủ đề Xuân Quê hương 2026 thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. “Khát vọng” phản ánh tinh thần vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam; “Hòa bình” là giá trị cốt lõi, nền tảng cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; “Thịnh vượng” thể hiện mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, nơi mọi người dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đều được tạo điều kiện phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Xuân Quê hương 2026 là chương trình có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây, diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước. Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc.

Đặc biệt, năm 2026, chương trình lần đầu tiên kết nối với tỉnh Ninh Bình sau khi hoàn tất việc sáp nhập, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa kiều bào với quê hương; đồng thời tạo điều kiện để Ninh Bình giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển và các giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh các hoạt động do Chủ tịch nước chủ trì, Bộ Ngoại giao và thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động dành cho Đoàn 100 kiều bào tiêu biểu, gồm: thăm và kết nối địa phương tại Ninh Bình; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, vinh danh Đoàn kiều bào tiêu biểu...

Minh Hạnh
