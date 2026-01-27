Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Xử phạt người đăng tin sai sự thật về việc 'cấm xe tải' để bán giấy đi đường

TPO - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về việc cấm xe tải để bán giấy đi đường cho nhân dân, gây hoang mang dư luận.

xu-phat.jpg
Cơ quan Công an làm việc với chị P. Ảnh CACC

Sau khi xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ làm rõ chủ tài khoản là chị N.T.P (33 tuổi, trú tại Tây Phương, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan Công an, chị P thừa nhận đã đăng tải thông tin không được kiểm chứng, chủ động gỡ bỏ thông tin sai sự thật, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị P theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc đăng tải thông tin sai sự thật không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý của cộng đồng, làm phức tạp tình hình địa phương và cản trở hoạt động của cơ quan chức năng. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyệt đối không suy diễn, thêu dệt, đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.

Thanh Hà
#Thông tin sai sự thật #Tin giả #Cấm xe tải #Bán giấy đi đường #Xử phạt người đăng tin giả #Hà Nội

