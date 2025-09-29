Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Ngôi nhà yêu thương, điện năng lượng mặt trời tiếp sức người dân vùng cao

Tường Kha
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Ngôi nhà yêu thương”, hệ thống điện mặt trời áp mái là hai công trình vừa được tổ chức Đoàn – Hội và đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam kết nối, hỗ trợ nguồn lực để triển khai tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn; giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu và các đơn vị tổ chức vừa khởi công xây dựng hai “Ngôi nhà yêu thương” tặng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

xoanhatam-xoangheo1.jpg
Lễ khởi công xây dựng "Ngôi nhà yêu thương". Ảnh: BTC

Hai hộ gia đình được trao tặng “Ngôi nhà yêu thương” là anh Lù A Lừ và anh Lù A Cáng tại bản Ngài Thầu Cao (xã Khun Há, tỉnh Lai Châu). Cả hai hộ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Cùng với số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở, đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa động viên, giúp các hộ ổn định cuộc sống.

xoanhatam-xoangheo.jpg
Ban Tổ chức trao biển hỗ trợ. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, công trình do quỹ của T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tài trợ, thể hiện tinh thần sẻ chia, đoàn kết và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nhân trẻ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của doanh nhân trẻ trong phong trào “Chung tay xóa nhà tạm”, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Công trình cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu.

Thắp ánh sáng điện trường vùng cao

Cùng hướng về vùng khó để sẻ chia, trao tặng nguồn lực góp phần cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Công ty Năng lượng Xanh Intech Việt Nam (Intech Solar) đã bàn giao công trình hệ thống điện mặt trời cho điểm trường Lùng Cao, xã Giáp Trung, tỉnh Tuyên Quang.

tuyenquang-mangdienvungcao2.jpg
Lễ bàn giao công trình. Ảnh: BTC

Điểm trường Lùng Cao là điểm duy nhất của xã Giáp Trung chưa có điện lưới Quốc gia. Điểm trường có 49 học sinh mầm non và 47 học sinh tiểu học.

Công trình hệ thống điện mặt trời được lắp đặt áp mái, với công suất 6 kw, lưu trữ 14 kWh. Công trình có tổng trị giá 150 triệu đồng.

Việc đưa hệ thống điện năng lượng mặt trời về điểm trường không chỉ phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh mà còn khẳng định sự quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững vùng sâu, vùng xa.

tuyenquang-mangdienvungcao.jpg
Công trình hệ thống điện mặt trời được lắp đặt áp mái. Ảnh: BTC

Đây cũng là dự án thứ năm được thực hiện kể từ khi Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Intech Energy ký kết thỏa thuận hợp tác, và là dự án thứ hai được triển khai trong năm 2025.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho các điểm trường vùng cao khác thời gian tới, với mục tiêu góp phần giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện cho các em có môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn.

Tường Kha
