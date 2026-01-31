Phát hiện gần 1.000 chiếc đồng hồ giả thương hiệu Patek Philippe, Rolex

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

TPO - Ngày 31/1, Cục Hải quan cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào qua Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, trong đó cất giấu số lượng lớn đồng hồ đeo tay nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan vừa phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVI) tiến hành kiểm tra thực tế một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào có dấu hiệu nghi vấn vi phạm trong khai báo hải quan.

z7485878771838-454b11eccf6e3c6a3eeeae0513bb2a7d-2335.jpg
Gần 1.000 chiếc đồng hồ giả mạo thương hiệu nổi tiếng vừa bị lực lượng hải quan phát hiện.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 23 mục hàng, chủ yếu là hàng may mặc và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy ngoài 20 mục hàng phù hợp với khai báo, lực lượng chức năng phát hiện một số mặt hàng khai báo sai và nhiều mặt hàng không có trong tờ khai hải quan.

Đặc biệt, có 8 mục hàng hóa với tổng cộng 874 chiếc đồng hồ đeo tay mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier… có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Toàn bộ số hàng hóa này đều là hàng mới, chưa qua sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được các tài liệu, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến số hàng hóa nêu trên. Hiện cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

