Kinh tế

Google News

Phó Chủ tịch tỉnh giới thiệu cảnh đẹp của Gia Lai với phóng viên CNN

Tiền Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, câu chuyện văn hóa đặc trưng của "Đất - Người Gia Lai" với Cục Du lịch các nước ASEAN và Kênh truyền hình quốc tế CNN cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí khác. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 tại thành phố CeBu, Philippines, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với đại diện Cục Du lịch các nước ASEAN và Kênh truyền hình quốc tế CNN cùng các cơ quan thông tấn báo chí khác để mở rộng mạng lưới kết nối, định hướng kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Gia Lai và Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 ra nước ngoài.

Theo đó, phía CNN có sự tham dự của bà Jocelyn Kang - Giám đốc Tài chính và các thành viên tham gia, trao đổi ý kiến.

tien-phong.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái) và đại diện của CNN tặng các món quà lưu niệm, ý nghĩa về du lịch.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, câu chuyện văn hóa đặc trưng của Đất - Người Gia Lai. Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin về các chương trình sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Qua đó đề xuất chính sách về các gói truyền thông phù hợp để quảng bá du lịch Gia Lai trên các kênh truyền thông của CNN, bởi Gia Lai không chỉ là điểm đến du lịch mới nhiều tiềm năng, sản phẩm hấp dẫn, mà qua đó sẽ góp phần thông tin định vị lại bản đồ du lịch của Việt Nam sau sáp nhập các địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trân trọng mời đội ngũ CNN sang khảo sát du lịch tại địa phương để tiếp cận, nắm bắt thực tế, từ đó, xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể, chuyên sâu với mục tiêu thu hút khách quốc tế, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách khi đến Gia Lai.

Tại buổi họp, bà Jocelyn Kang rất vui mừng được đón tiếp lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Đại diện CNN thông tin về các gói truyền thông, quảng bá hình ảnh Gia Lai ra thế giới trên các kênh truyền thông đa nền tảng của CNN, đặc biệt bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục giữ kết nối và hy vọng CNN sẽ được hợp tác cùng tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

anh-4.jpg
2.png
Gia Lai với cảnh đẹp có cả rừng và biển, nhiều nét văn hoá đặc trưng.

Tối 30/1, tại Trung tâm Hội nghị NUSTAR (thành phố Cebu, Philippines), Quy Nhơn đã chính thức được vinh danh là “Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026”. Đây là sự kiện mang dấu ấn quan trọng trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026, khẳng định vị thế của một đô thị du lịch xanh và mở ra chương mới cho sự hợp tác phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN là sự kiện quan trọng nhất tại diễn đàn, nhằm tôn vinh các đơn vị đạt chuẩn trong nhiều hạng mục khắt khe như khách sạn xanh, cơ sở MICE, sản phẩm du lịch bền vững và đô thị du lịch sạch.

Vượt qua các tiêu chí kiểm tra nghiêm ngặt về quản lý môi trường, không gian xanh, xử lý chất thải và an toàn đô thị, Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải thưởng ‘Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026’. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Quy Nhơn được vinh danh tại Diễn đàn ASEAN. Việc tiếp tục duy trì danh hiệu cao quý này không chỉ khẳng định uy tín của Quy Nhơn mà còn minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một môi trường sống và du lịch lý tưởng.

Tiền Lê
#Gia Lai #du lịch #CNN #ASEAN 2026 #tiềm năng #văn hóa #bà Nguyễn Thị Thanh Lịch #giới thiệu tiềm năng #sản phẩm du lịch #câu chuyện văn hóa #phát triển du lịch

