Gia Lai hội nhập quốc tế tại Diễn đàn du lịch ASEAN 2026

Ngày 29/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45 tại thành phố Cebu, Philippines.

Tại Macta Shrine (thành phố CeBu, Philippines) đã diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 với chủ đề "ASEAN - Navigating the Future Together" (Cùng nhau định hướng tương lai), tập trung vào sự phục hồi bền vững và chuyển đổi số trong du lịch. Sự kiện này có sự tham dự của Đệ nhất Philippines Liza Araneta Marcos và Bộ trưởng Du lịch Philippines, H.E. Maria Esperanza Christina Garcia Frasco, cũng như Bộ trưởng Du lịch ASEAN, các quan chức cấp cao, và khách mời các quốc gia ASEAN.

Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái qua) làm trưởng tại thành phố Cebu.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn tham dự, tổ chức các hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch tỉnh nhà tại ATF 2026 và Hội chợ Du lịch quốc tế Travex. Hội chợ Du lịch TRAVEX 2026 là một phần quan trọng nhất trong khuôn khổ ATF 2026. Đây là sự kiện du lịch lớn nhất khu vực, nơi quy tụ các nhà cung cấp dịch vụ du lịch từ các nước ASEAN và các nhà mua quốc tế từ khắp nơi trên thế giới.

Tại hội chợ năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã xác định đây là một trong những hoạt động xúc tiến trọng điểm. Việt Nam xây dựng và tổ chức gian hàng quy mô lớn với thông điệp "Vietnam - Timeless Charm" (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận) nhằm quảng bá chính sách visa mới, các đường bay quốc tế vừa mở, kết nối văn hóa và giới thiệu các sản phẩm du lịch tiêu biểu đến nhà đầu tư, du khách các thị trường quốc tế trọng điểm.

Gia Lai tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn liền với bản sắc văn hóa.

Trong khuôn khổ Hội chợ Travex 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Mactan (MEC), đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã tham gia quảng bá xúc tiến du lịch tại gian hàng chung của Việt Nam do Cục Du lịch Quốc gia chủ trì. Với chiến lược tiếp cận chuyên nghiệp, Gia Lai tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn liền với bản sắc văn hóa và hệ sinh thái xanh bền vững, thông tin quảng bá thế mạnh du lịch biển xanh và đại ngàn, các sản phẩm OCOP, đặc sản đặc trưng tiêu biểu của Gia Lai như: Cà phê, nón lá, nem tré chợ huyện, bánh tráng nước dừa, hạt điều, hạt tiêu… thu hút đông đảo sự quan tâm trải nghiệm từ các doanh nghiệp và nhà truyền thông quốc tế tham gia hội chợ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đoàn sẽ có buổi làm việc cùng đại diện CNN và Agoda về những giải pháp tăng cường, đẩy mạnh truyền thông Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 ra nước ngoài vào chiều ngày 29/1/2026. Đồng thời, đoàn cũng tham dự chuỗi hội thảo chuyên đề và các buổi họp báo của Cơ quan Du lịch quốc gia (NTO) các nước như: Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia để trao đổi kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới liên kết với các đối tác lữ hành quốc tế.

Chuyến công tác tại Philippines được xem là bước chạy đà quan trọng để Gia Lai học hỏi mô hình tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Thông qua các hoạt động tại ATF 2026, tỉnh Gia Lai đã truyền tải thông điệp về một điểm đến an toàn, giàu bản sắc và sẵn sàng chào đón du khách quốc tế. Đây cũng là lời mời gọi chân thành gửi tới bạn bè khu vực hướng tới sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2026 mà Gia Lai vinh dự đăng cai tổ chức, hứa hẹn sẽ tạo nên một cú hích lớn cho kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.