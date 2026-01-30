Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lễ hội mùa xuân Suối Tiên 2026: Sống trọn Tết Việt giữa trải nghiệm hiện đại

P.V

Mỗi độ xuân về, TP.HCM lại sôi động với nhiều hoạt động văn hóa - du lịch phục vụ người dân và du khách. Các điểm đến quen thuộc như Dinh Độc Lập, Hội hoa xuân Tao Đàn hay Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút đông đảo người tham quan trong những ngày đầu năm mới, góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng giữa lòng đô thị.

Trong bức tranh du xuân đa sắc ấy, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tiếp tục ghi dấu là một trong những điểm đến nổi bật dịp đầu năm mới 2026 với Lễ hội Mùa Xuân chủ đề “Tết người Việt - Ký ức trăm năm”. Lễ hội mang đến không gian vui chơi giải trí ngày Tết sôi động, mở ra hành trình khám phá chiều sâu văn hóa Tết Việt, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện sinh động giữa lòng đô thị hiện đại.

picture1.jpg
Lễ hội mùa xuân Suối Tiên 2026 chính thức diễn ra từ Mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ

Chuyến du xuân của bạn trở nên mới mẻ hơn khi di chuyển bằng tuyến Metro số 1 đến Suối Tiên chỉ với 20 phút từ trung tâm TP.HCM. Trên tuyến đường này, bạn không chỉ trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng hiện đại mà còn thu trọn vào tầm mắt những cảnh đẹp của thành phố mang tên Bác từ trên cao.

Không gian văn hóa, nghệ thuật ấn tượng

Lễ hội Mùa Xuân Suối Tiên 2026 xây dựng không gian vui chơi giải trí đậm chất Tết cổ truyền của người Việt, kết hợp giữa trang trí và các hoạt động văn hóa nghệ thuật xuyên suốt. Các yếu tố phong tục, nghi lễ, giá trị gia đình… được lồng ghép linh hoạt trong tổng thể lễ hội, tạo nên bức tranh Tết mang tính kế thừa và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc.

picture2.jpg
Nhóm bạn trẻ thích thú check-in tại Diên Niên Bửu Phước Dinh Suối Tiên

Song song, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc góp phần tạo không khí sôi động và đa dạng trải nghiệm cho du khách mọi lứa tuổi. Các tiết mục được xây dựng theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và xu hướng hiện hành.

picture3.jpg
Show diễu hành mang đến trải nghiệm lễ hội sống động, đầy cảm xúc

Nổi bật là show Sơn Tinh Thủy Tinh phiên bản nâng cấp, ứng dụng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và pháo hoa. Chương trình nghệ thuật chủ đề “Tết người Việt - Ký ức trăm năm” theo hình thức sân khấu hóa, bao gồm bốn cung bậc giàu cảm xúc phản ánh sự thay đổi của Tết Việt qua các giai đoạn: Tết nguồn cội, Tết chiến khu, Tết văn hóa và Tết Gen Z.

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như show diễu hành mùa xuân, xiếc múa lửa, xiếc chú hề và các chương trình âm nhạc phục vụ du khách.

Hoạt động giải trí hiện đại, đa trải nghiệm

Trong khuôn khổ Lễ hội, hoạt động giải trí đa dạng hóa với hàng loạt trò chơi mới mới kết hợp giữa yếu tố vận động, trải nghiệm và giải trí, phù hợp với với du khách mọi lứa tuổi.

picture4.jpg
Khu phức hợp trò chơi người lớn và trẻ em Mega Zone ra mắt trong dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong đó, khu phức hợp Mega Zone tập trung các trò chơi công nghệ cao trong không gian hiện đại. Đường trượt vô cực Infinity Slide tại Biển Tiên Đồng mang đến cảm giác mát lành, sảng khoái hứng khởi trong những ngày đầu năm mới. Trò chơi xe tăng chiến trận mang đến hình thức trải nghiệm vận động gắn với nội dung lịch sử, giúp người tham gia tiếp cận các giá trị truyền thống theo cách trực quan.

Lựa chọn vé linh hoạt hành trình vui chơi

Năm 2026, Suối Tiên chính thức ra mắt các loại vé mới đáp ứng đa dạng nhu cầu vui chơi, tối ưu hóa hành trình trải nghiệm và phù hợp với nhu cầu tài chính của mỗi du khách.

Theo đó, vé cổng lẻ và di chuyển bằng xe lửa có giá 180.000đ/người lớn, 100.000đ/trẻ em, dành cho du khách muốn chụp ảnh, tham quan cảnh quan toàn công viên, vườn trái cây Suối Tiên Farm, nông trại cừu, các công trình văn hóa lịch sử - tâm linh.

picture5.jpg
Đặt vé online Suối Tiên nhanh chóng, vào cổng không cần chờ đợi

Vé combo là lựa chọn tiết kiệm và tiện lợi, bao gồm vé vào cổng và nhiều điểm tham quan, trò chơi nổi bật mang đến hành trình vui chơi trọn vẹn mà không cần lo lắng phát sinh chi phí. Vé combo người lớn có mức giá từ 255.000đ - 450.000đ, vé combo trẻ em có giá từ 175.000đ - 300.000đ.

Với sự kết hợp giữa không gian văn hóa truyền thống và các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại, cùng lựa chọn vé đa dạng, Lễ hội Mùa Xuân Suối Tiên 2026 hứa hẹn trở thành điểm đến du xuân lý tưởng cho bạn và gia đình đón chào năm mới Bính Ngọ tại TP.HCM.

Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên

Địa chỉ: 120 Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Hotline: 1900 636 787

Facebook: www.fb.com/SuoiTienThemePark

Website: https://suoitien.vn/chon-ve

P.V
