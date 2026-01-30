Cen Cuckoo chính thức khai trương văn phòng tại Phú Quốc

Ngày 28/01/2026, Cen Cuckoo chính thức khai trương văn phòng tại Phú Quốc, đánh dấu sự hiện diện trực tiếp của thương hiệu quản lý, vận hành và khai thác bất động sản(BĐS) chuyên nghiệp. Đây là bước đi chiến lược nhằm giải quyết bài toán vận hành, tối ưu dòng tiền cho các chủ nhà và nhà đầu tư tại đảo Ngọc – thị trường đang bước vào giai đoạn cần được tổ chức khai thác bài bản để phát huy giá trị thực của tài sản.

Mở rộng đến Phú Quốc, Cen Cuckoo đã đón đầu một thị trường giàu tiềm năng, nơi số lượng bất động sản gia tăng nhanh nhưng còn thiếu các đơn vị quản lý chuyên nghiệp, dẫn đến tình trạng tài sản bỏ trống, khai thác kém hiệu quả và lãng phí nguồn lực.

Giải pháp quản lý, vận hành và khai thác BĐS chuyên nghiệp

Cen Cuckoo được định vị là thương hiệu chuyên về quản lý, vận hành và khai thác BĐS. Thực tế tại Phú Quốc cho thấy, phần lớn căn hộ, nhà phố, shophouse thuộc về các chủ nhà ở xa, nhà đầu tư tại các đô thị lớn. Việc vắng mặt thường xuyên khiến tài sản dễ xuống cấp, khó kiểm soát người thuê, phát sinh rủi ro trong quá trình vận hành và làm giảm hiệu quả khai thác.

Đón đầu cơ hội đó, ngày 28/01/2026, Cen Cuckoo chính thức khai trương văn phòng tại Phú Quốc, tập trung cung cấp các giải pháp quản lý, vận hành và khai thác BĐS theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và phù hợp với từng loại hình tài sản. Việc hiện diện trực tiếp tại địa phương giúp Cen Cuckoo tham gia giải quyết những bất cập của thị trường, khi nhiều dự án được quy hoạch đồng bộ nhưng đang bỏ trống, trong khi nhu cầu về không gian lưu trú, sinh sống an toàn và ổn định vẫn hiện hữu.

Ngày 28/01/2026, Cen Cuckoo chính thức khai trương văn phòng tại Phú Quốc

Thông qua dịch vụ quản lý trọn gói, Cen Cuckoo thay mặt chủ nhà triển khai đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi, từ tìm kiếm người thuê, bảo trì – bảo dưỡng định kỳ, kiểm kê tài sản, giám sát hiện trạng đến xử lý các vấn đề phát sinh, nhằm đảm bảo bất động sản luôn ở trạng thái sẵn sàng khai thác. Chủ nhà có thể theo dõi tình trạng tài sản từ xa thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, thay vì phụ thuộc vào hình thức quản lý tự phát hoặc các đầu mối nhỏ lẻ.

Không dừng lại ở vai trò quản lý, Cen Cuckoo tập trung phát triển dịch vụ khai thác BĐS tạo dòng tiền, lấy hiệu suất vận hành làm thước đo giá trị tài sản. Với năng lực triển khai và dữ liệu thị trường sẵn có, Cen Cuckoo có khả năng tối ưu giá thuê và tỷ lệ lấp đầy cho từng loại hình BĐS, qua đó hạn chế tình trạng bỏ trống và duy trì dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Khai thác bất động sản tạo dòng tiền tối ưu hiệu suất từ hệ sinh thái

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Cen Cuckoo, bà Đinh Thị Nga cho biết: “Việc bán sản phẩm không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu cho quá trình đồng hành lâu dài. Với sự kết nối chặt chẽ với các nguồn lực trong hệ sinh thái Cen Group, Cen Cuckoo giải quyết các bài toán sau giao dịch BĐS, tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ vòng đời của tài sản – từ vận hành, quản lý, khai thác cho thuê, cho đến kết nối các đối tác phù hợp khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng.”

Theo đại diện Cen Cuckoo, nhiều BĐS tại Phú Quốc sau khi được Cen Cuckoo vận hành, khai thác đã ghi nhận mức tăng 100% hiệu suất vì có rất nhiều căn hộ bỏ trống trước đó. Không ít tài sản từ trạng thái khai thác kém hiệu quả đã chuyển sang vận hành ổn định, có dòng tiền đều và khả năng kiểm soát tốt hơn. Việc này không chỉ mang lại lợi ích cho chủ nhà, mà còn góp phần tạo nhịp sống, dòng người và hoạt động dịch vụ cho khu vực.

Dựa trên kinh nghiệm trực tiếp vận hành lưu trú tại Phú Quốc, bà Thu Hiền – đối tác của Cen Cuckoo chia sẻ tại sự kiện dòng khách tại địa phương có tiềm năng rõ rệt, đặc biệt khi BĐS được tổ chức quản lý và khai thác bài bản.

Các BĐS do Cen Cuckoo vận hành tại Phú Quốc ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao, với nguồn khách trong nước và quốc tế có nhu cầu lưu trú dài hạn.

Bên cạnh đó, Cen Cuckoo còn hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ kết nối, cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực, cũng như phát triển các mô hình BĐS điều dưỡng. Cách tiếp cận đa ngành giúp BĐS không chỉ được “cho thuê”, mà trở thành một phần của hệ sinh thái cư trú – dịch vụ – chăm sóc sức khỏe, phù hợp với xu hướng sống và làm việc dài hạn tại Phú Quốc.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện đơn vị Cung ứng nguồn nhân lực Thanh Bình SMD cho biết, “Thông qua sự phối hợp cùng Cen Cuckoo trong hệ sinh thái dịch vụ đảo Ngọc, người lao động không chỉ được kết nối việc làm ổn định mà còn được hỗ trợ về nơi ở, sinh hoạt và môi trường làm việc phù hợp. Đây là nền tảng quan trọng để người lao động yên tâm an cư, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và đóng góp bền vững cho sự phát triển của Phú Quốc.”

Việc khai trương văn phòng tại Phú Quốc được xem là bước đi chiến lược, nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị từ quản lý đến khai thác BĐS, góp phần nâng cao hiệu quả tài sản cho nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.

Cen Cuckoo - Thương hiệu Quản lý, Vận hành và Khai thác BĐS chuyên nghiệp

