Rợp sắc cờ Tổ quốc trên tuyến đường đẹp nhất Quy Nhơn

TPO - Những ngày này, diện mạo đô thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khoác lên mình gam màu rực rỡ và trang nghiêm khi cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo đồng loạt trên nhiều tuyến đường trung tâm.