Rợp sắc cờ Tổ quốc trên tuyến đường đẹp nhất Quy Nhơn

TPO - Những ngày này, diện mạo đô thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khoác lên mình gam màu rực rỡ và trang nghiêm khi cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo đồng loạt trên nhiều tuyến đường trung tâm.
Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết việc triển khai treo cờ trên các tuyến đường nhằm chào mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Hoạt động này đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
Cách đó không xa, UBND phường Quy Nhơn Nam vừa tổ chức khánh thành công trình Đường cờ Tổ quốc, được triển khai trên tuyến đường An Dương Vương - Hàn Mặc Tử. Trong đó, đoạn đường An Dương Vương dài 450 m, đoạn đường Hàn Mặc Tử dài 250 m.