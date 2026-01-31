Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Rợp sắc cờ Tổ quốc trên tuyến đường đẹp nhất Quy Nhơn

Trương Định

TPO - Những ngày này, diện mạo đô thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khoác lên mình gam màu rực rỡ và trang nghiêm khi cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo đồng loạt trên nhiều tuyến đường trung tâm.

tp-c_img-3537.jpg
Ghi nhận của Tiền Phong, từ đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ đến tuyến đường phố ẩm thực sôi động Ngô Văn Sở, những dải cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió biển đã tạo nên bức tranh đô thị vừa đẹp mắt, vừa giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc﻿ trong mỗi người dân và du khách.
img-3561.jpg
Những dải cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng tung bay trong nắng gió.
tp-c_img-3583.jpg
Bà Kim Chung (53 tuổi, ở TPHCM) cho biết bà đặc biệt ấn tượng với những tuyến đường treo rợp cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Theo bà, khung cảnh không chỉ đẹp mắt mà còn toát lên vẻ trang nghiêm, tạo cảm giác thiêng liêng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc mỗi khi dạo bước qua.
tp-c_img-3558.jpg
Trên đường ven biển Xuân Diệu, những lá cờ được treo thẳng hàng, tung bay trên nền trời xanh. Cảnh sắc ấy không chỉ làm đẹp thêm diện mạo Quy Nhơn mà còn tạo cảm giác trang trọng, yên bình giữa nhịp sống sôi động.
tp-c_img-3574.jpg
Du khách nước ngoài bước trên tuyến đường Xuân Diệu rợp sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng.
tp-c_img-3587.jpg
tp-c_img-3597.jpg
Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết việc triển khai treo cờ trên các tuyến đường nhằm chào mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Hoạt động này đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
tp-c_img-3580.jpg
Những ngày qua, nhiều bạn trẻ thích thú dừng chân check-in dưới các tuyến đường cờ, lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
tp-c_img-3602.jpg
Tuyến đường phố ẩm thực Quy Nhơn rợp sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng.
tp-c_img-3589.jpg
tp-c_img-3533.jpg
tp-c_img-3521.jpg
Cách đó không xa, UBND phường Quy Nhơn Nam vừa tổ chức khánh thành công trình Đường cờ Tổ quốc, được triển khai trên tuyến đường An Dương Vương - Hàn Mặc Tử. Trong đó, đoạn đường An Dương Vương dài 450 m, đoạn đường Hàn Mặc Tử dài 250 m.
tp-c_img-3525.jpg
Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
tp-c_img-3531.jpg
Chiều 30/1, trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45, tại Trung tâm Hội nghị Nustar (TP. Cebu, Philippines), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức trao Giải thưởng du lịch ASEAN năm 2026 và phố biển Quy Nhơn﻿ vinh dự nhận giải thưởng Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026.
Trương Định
#Quy Nhơn #cờ Tổ quốc #đường phố rợp sắc cờ #du lịch #tự hào dân tộc #chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục