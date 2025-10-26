Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Quy Nhơn lọt top 25 điểm đến hàng đầu thế giới

Trương Định
TPO - Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet vừa đưa Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu năm 2026.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - khẳng định “Đây là một cơ hội hết sức thuận lợi cho ngành du lịch tỉnh Gia Lai khi được một tạp chí du lịch hàng đầu thế giới ghi nhận; là cơ hội quảng bá, thu hút khách du lịch đến Gia Lai nói chung cũng như Quy Nhơn nói riêng, đặc biệt là khách du lịch quốc tế”.

Theo bà Chung, sắp tới ngành du lịch tỉnh sẽ có một kế hoạch cụ thể tăng cường quảng bá thông tin dựa trên những thông tin Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet đã công bố.

Trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu năm 2026 được Tạp chí Lonely Planet công bố, Việt Nam có đại diện là Quy Nhơn (Gia Lai).

tp-2.jpg
Bãi biển Quy Nhơn trải dài, uốn lượn mang hình dáng như vầng trăng khuyết. Ảnh: Dũng Nhân.

Quy Nhơn sở hữu bãi biển đẹp, nhiều điểm đến tham quan nổi tiếng như Nhơn Hải - Hòn Khô, Kỳ Co - Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, đảo Cù Lao Xanh... cùng nhiều tháp Chăm và các ngôi chùa cổ kính.

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn với những món đặc sản như bánh canh chả cá, bánh xèo tôm nhảy, bánh hỏi cháo lòng và hải sản tươi sống được chế biến theo phong vị dân dã, đậm đà.

tp-1.jpg
Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, Gia Lai có nhiều di tích lịch sử - văn hóa﻿ tạo dấu ấn với du khách. Ảnh: Dũng Nhân
tp-nc13.jpg
Đảo Cù Lao Xanh. Ảnh: Dũng Nhân.

Bức tranh du lịch tỉnh Gia Lai đã không ngừng được bổ sung những sắc màu mới, và trở thành điểm đến mới, được nhiều tạp chí du lịch nổi tiếng trên thế giới bình chọn. Đặc biệt trước đó, TP. Quy Nhơn tiếp tục được vinh danh “Thành phố Du lịch sạch ASEAN” lần thứ 2.

Sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu tiềm năng to lớn với “rừng vàng, biển bạc”. Tỉnh sở hữu hệ sinh thái du lịch độc đáo, kết hợp hài hòa giữa du lịch biển nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn với du lịch sinh thái, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, khám phá đại ngàn Kon Ka Kinh, Biển Hồ... Hệ thống giao thông đồng bộ với cảng biển, sân bay, cao tốc, cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi để kết nối liên vùng, mở rộng thị trường và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, có chiều sâu...

Trương Định
