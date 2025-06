Bình Định xây dựng du lịch với thông điệp ‘3K’ và ‘3A’

Bình Định - miền đất địa linh nhân kiệt, nơi kết tinh hào khí Tây Sơn đất võ, nơi lưu giữ dấu ấn văn hóa Chămpa huyền bí với 8 cụm tháp, cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Sở hữu vùng biển ngọc với hơn 130km bờ biển dài uốn lượn, những bãi tắm hoang sơ, quyến rũ như: Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô,… đã tạo cho Bình Định nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch.

Quy Nhơn - lần thứ 2 được vinh danh

Theo đánh giá, thời gian qua, bức tranh du lịch Bình Định đã không ngừng được bổ sung những sắc màu mới, rực rỡ hơn, hấp dẫn hơn và trở thành điểm đến mới, được nhiều tạp chí du lịch nổi tiếng trên thế giới bình chọn. Du lịch Bình Định cũng được Bộ VH-TT&DL xác định là “ngôi sao nối ngôi trên bản đồ du lịch Việt Nam”.

Đặc biệt, thành phố Quy Nhơn tiếp tục được vinh danh “Thành phố Du lịch sạch ASEAN” lần thứ 2.

Năm 2024, Bình Định đã đón 9,2 triệu lượt khách với doanh thu đạt 25.500 tỷ đồng; xếp vị trí 8/30 tỉnh, thành phố về chỉ số phát triển du lịch cấp tỉnh. Tỉnh cũng xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, vừa được công bố mới đây, UBND tỉnh Bình Định cũng xác định việc đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch, chủ động triển khai chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 và các năm tiếp theo. Đặc biệt,là đẩy mạnh việc thu hút khách du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch; chú trọng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển hạ tầng kết nối với các hỗ trợ phát triển du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch…

Bức tranh du lịch Bình Định không ngừng được bổ sung những sắc màu mới

Mới đây, Bình Định chính thức mở chuyến tàu du lịch đường sắt mang tên “Về miền Đất Võ”. Chuyến tàu được kỳ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách khi đến Quy Nhơn, đồng thời góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh.

Trong đêm khai mạc lễ hội du lịch hè 2025 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Khát vọng vươn xa”, tối 13/6, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, lễ hội Du lịch năm nay không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mà còn là cơ hội để Bình Định khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, năng động và thân thiện - nơi du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, mà còn được trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa - lịch sử và con người Bình Định một cách sâu sắc và chân thực.

“Chỉ còn ít ngày nữa, theo Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai chính thức sáp nhập, cái tên Bình Định thân thương sẽ đi vào ký ức, nhưng một Gia Lai sẽ được hình thành với một diện mạo mới, mở ra một không gian phát triển mới, kiến tạo nên một vùng du lịch giàu bản sắc. Sự kết nối giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng của Bình Định với đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ của Gia Lai sẽ mở ra một chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc từ nghỉ dưỡng ven biển, thể thao mạo hiểm, du lịch di sản, du lịch văn hóa bản địa đến du lịch cộng đồng, sinh thái và nông nghiệp xanh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang nói.

Theo ông Giang, trên nền tảng đó, tỉnh đã xác định rõ chiến lược phát triển du lịch mới với tầm nhìn dài hạn là lấy du lịch xanh, du lịch thân thiện và du lịch an toàn làm định hướng xuyên suốt. Địa phương quyết tâm xây dựng hình ảnh du lịch với thông điệp “3K”: Không nâng giá, ép giá; Không tranh giành, lôi kéo khách; Không ô nhiễm tiếng ồn, rác thải và “3A”: An toàn văn minh giao thông, An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn tính mạng và tài sản, để Bình Định hôm nay và Gia lai ngày mai trở điểm đến “an toàn, văn minh, thân thiện và hấp dẫn”, để mỗi du khách khi ghé thăm vùng đất này đều cảm thấy yên tâm, vui vẻ, được tôn trọng và được trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất.

“Chúng tôi cam kết sẽ phát triển du lịch gắn với gìn giữ môi trường, bảo tồn văn hóa và nâng cao sinh kế cho người dân địa phương, thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển theo đúng định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện””, ông Giang nói.

Thông qua chương trình, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng du khách cùng chung tay xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện, để nơi đây thực sự là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Châu Á.

“Những tình cảm yêu mến của quý vị sẽ là nguồn động lực tinh thần quan trọng để tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của vùng theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang chia sẻ.

Năm 2025, du lịch Bình Định đặt mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách tăng 8,7% so với năm 2024, tổng thu từ khách du lịch đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với năm 2024, đưa du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực lan tỏa phát triển các ngành, lĩnh vực khác.