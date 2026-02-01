Làng bánh in Đà Nẵng dậy từ 3h sáng, hối hả mùa bánh Tết

TPO - Những ngày giáp Tết, người làng bánh in An Lạc, xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng dậy từ 3h sáng luôn tay làm bánh để kịp đơn hàng. Bước vào làng đã nghe tiếng khuôn gỗ lốc cốc, mùi bánh thơm nức, không khí vào vụ Tết hối hả bao trùm.
Bánh được làm thủ công bởi công thức bí truyền của gia đình
Khuôn gỗ dùng để tạo hình cho bánh
Ông Cầm cho hay trung bình mỗi ngày lò bánh của ông làm khoảng 2 tấn bánh gồm bánh đậu xanh và bánh nếp truyền thống. Bạn hàng đến tận nơi để nhận, rồi chuyển đi khắp các nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, và một số tỉnh lân cận.