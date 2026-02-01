Làng bánh in Đà Nẵng dậy từ 3h sáng, hối hả mùa bánh Tết

TPO - Những ngày giáp Tết, người làng bánh in An Lạc, xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng dậy từ 3h sáng luôn tay làm bánh để kịp đơn hàng. Bước vào làng đã nghe tiếng khuôn gỗ lốc cốc, mùi bánh thơm nức, không khí vào vụ Tết hối hả bao trùm.