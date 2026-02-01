Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Làng bánh in Đà Nẵng dậy từ 3h sáng, hối hả mùa bánh Tết

Hoài Văn

TPO - Những ngày giáp Tết, người làng bánh in An Lạc, xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng dậy từ 3h sáng luôn tay làm bánh để kịp đơn hàng. Bước vào làng đã nghe tiếng khuôn gỗ lốc cốc, mùi bánh thơm nức, không khí vào vụ Tết hối hả bao trùm.

Làng bánh in Đà Nẵng﻿ dậy từ 3h sáng, hối hả mùa bánh Tết. Video: Hoài Văn.
tp-lang-banh-in-dn-1.jpg
Lò bánh của gia đình ông Đinh Xuân Cầm (72 tuổi) đỏ lửa suốt ngày đêm để kịp đơn hàng giao cho khách.
tp-lang-banh-in-dn-2.jpg
Mỗi người mỗi khâu, người gõ khuôn, người trực nướng bánh, người đóng gói…
tp-lang-banh-in-dn-3.jpg
Lò bánh của gia đình ông Cầm duy trì suốt 26 năm nay. Ông cho hay vào tháng 11 âm lịch thì lò bắt đầu cao điểm đỏ lửa do bánh in chủ yếu được dùng để bày lên bàn thờ dịp lễ, tết.
tp-lang-banh-in-9.jpg
tp-to-lang-banh-in-4.jpg
tp-lang-banh-in-19.jpg
tp-lang-banh-in-13.jpg
Bánh được làm thủ công bởi công thức bí truyền của gia đình
tp-lang-banh-in-5.jpg
tp-lang-banh-in-6.jpg
tp-banh-in.jpg
Khuôn gỗ dùng để tạo hình cho bánh
tp-lang-banh-in-dn.jpg
“Riêng khâu trộn bột và nướng bánh thì hiện đã có máy trộn bột và lò nướng, cũng đỡ vất vả hơn trước kia. Tuy nhiên cận Tết﻿ nên phải huy động thêm nhiều người trong nhà dừng việc khác để tập trung làm bánh cho kịp đơn”, ông nói.
tp-lang-banh-in-10.jpg
tp-lang-banh-in-8.jpg
Ông Cầm cho hay trung bình mỗi ngày lò bánh của ông làm khoảng 2 tấn bánh gồm bánh đậu xanh và bánh nếp truyền thống. Bạn hàng đến tận nơi để nhận, rồi chuyển đi khắp các nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, và một số tỉnh lân cận.
tp-lang-banh-in-15.jpg
Nguyên liệu chính làm bánh là bột đậu xanh, bột nếp và đường… và trải qua nhiều công đoạn. Đậu xanh bóc vỏ, rang vàng, xay nhuyễn. Bột nếp cũng làm tương tự. Đường được nấu lên rồi đổ vào hỗn hợp bột, nhào trộn cho đều sau đó cho vào khuôn gỗ, ấn chặt, lật ngược gõ xuống bàn lập tức những chiếc bánh thành hình với hoa văn đẹp mắt. Bánh sau đó được đưa vào lò nướng 10 phút rồi đưa lên kệ. Chiếc bánh thơm phức mùi bột nếp, đậu xanh.
tp-lam-banh-in.jpg
Tay thoăn thoắt gõ khuôn gỗ, chị Đinh Thị Cẩm (41 tuổi, con gái ông Cầm) cho hay, hiện tại lò đã ngưng nhận đơn do làm không xuể. “Lò bánh của gia đình hiện tại đã dừng nhận đơn mấy hôm nay, giờ chỉ tập trung làm cho kịp các đơn mình đã nhận từ trước. Nghề này ngó đơn giản vậy nhưng đòi hỏi khéo tay, chịu khó”, chị nói.
tp-lang-banh-in-7.jpg
Không khí tất bật cũng bao trùm ở lò bánh gia đình bà Võ Thị Hồi (65 tuổi). Bà cho hay vào đợt cao điểm như thế này đều phải dậy từ 3h sáng mới làm kịp đơn hàng giao. Đợt này bà phải thuê thêm 3 nhân lực làm sấy và gói bánh.
tp-lang-banh-in-14.jpg
“Năm nay có giảm sản lượng do lo ngại thị trường tiêu thụ kém, nhưng không khí ở khắp các cơ sở vẫn nhộn nhịp, tất bật để kịp đơn hàng họ đặt dịp Tết", bà Hồi nói.
tp-lang-banh-in-dn-17.jpg
tp-lang-banh-in-dn-16.jpg
tp-lang-banh-in-hoi-ha-vu-banh-tet.jpg
tp-lang-banh-in-12.jpg
Tất bật làm cho kịp đơn hàng phục vụ Tết Nguyên đán.
tp-nhung-chec-banh-in-du-mau-sac.jpg
Những chiếc bánh in đủ sắc màu từ đôi tay của những người thợ làng bánh in An Lạc nức tiếng
tp-lang-banh-in-dn-16.jpg
Các sản phẩm được đa dạng hóa về mẫu mã và đóng gói theo yêu cầu, với giá dao động 20.000-30.000 đồng/gói.
tp-lang-banh-in-20.jpg
Bánh in An Lạc theo chân các thương lái bán nhiều nơi thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị…
Hoài Văn
#bánh in #Đà Nẵng #Tết #nghề truyền thống #làng nghề #bánh Tết #An Lạc #đỏ lửa

