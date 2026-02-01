Vất vả mưu sinh những ngày cận Tết

TPO - Cận Tết, khối lượng công việc tại các nhà vườn trên địa bàn Nghệ An tăng cao. Đây cũng là thời điểm nhiều lao động thời vụ tranh thủ mưu sinh, mong có thêm thu nhập để đón một cái Tết ấm no, đủ đầy.
Anh Doãn Trung Phong (chủ một vườn đào trên đường 72 m, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Năm nay tôi nhập về hơn 500 gốc đào, bưởi Diễn, quất cảnh. Thời điểm giáp Tết rất khan hiếm lao động, tôi phải nhờ người thân giới thiệu thêm 4 người để kịp vận chuyển, chăm sóc và hoàn thiện cây trước khi bán ra thị trường”.
Là lao động tự do, từ đầu tháng Chạp, ông Nguyễn Sỹ Hạnh (52 tuổi, trú xã Kim Liên) đến làm thuê cho các nhà vườn cây cảnh Tết. Công việc của ông chủ yếu là vận chuyển cây từ xe tải xuống điểm bán, hạ sang chậu mới, lát cỏ, tưới nước… “Tiền công 500.000-600.000 đồng. Công việc vất vả nhưng có thêm thu nhập để lo Tết”, ông Hạnh chia sẻ.
Tranh thủ thời gian nghỉ học, hai sinh viên năm nhất Đại học Nghệ An là Lương Tiến Dũng (SN 2007, trú xã Quỳ Hợp, bên trái) và Nguyễn Anh Quân (SN 2007, trú xã Yên Thành, bên phải) tìm đến các điểm bán hoa, cây cảnh để làm thêm. “Em được thuê bọc băng dán cho quả bưởi để tránh trầy xước khi vận chuyển. Công việc khá nhẹ, làm đến khoảng 26 Tết là có một khoản chi tiêu, mua sắm cho gia đình”, Anh Quân nói.
Theo chị Nguyễn Thị Nhi, chủ một nhà vườn hoa ở phường Vinh Phú, với người trồng hoa, cây cảnh, Tết là vụ mùa quan trọng nhất trong năm. “Ngày thường chỉ có 1-2 lao động cố định, nhưng dịp này phải thuê thêm 4-5 người. Tuy nhiên đợt này rất khó tìm người. Công việc nặng nhẹ khác nhau nên tiền công cũng linh hoạt”, chị Nhi cho hay.
Thoăn thoắt bê từng chậu cây từ xe tải vào vườn, chị Nguyễn Thị Lành (35 tuổi, trú xã Đông Lộc) cho biết dù công việc vất vả, nhất là những ngày cao điểm, nhưng có thêm thu nhập nên ai cũng cố gắng. “Cận Tết, hàng đổ về nhiều nên làm không kịp tay. Mỗi ngày tôi được trả khoảng 450.000 đồng, có thêm thu nhập để lo cho gia đình, con cái có cái Tết đủ đầy”, chị Lành tâm sự.