Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vất vả mưu sinh những ngày cận Tết

Thu Hiền

TPO - Cận Tết, khối lượng công việc tại các nhà vườn trên địa bàn Nghệ An tăng cao. Đây cũng là thời điểm nhiều lao động thời vụ tranh thủ mưu sinh, mong có thêm thu nhập để đón một cái Tết ấm no, đủ đầy.

Video: Lao động vất vả mưu sinh giữa sắc hoa Tết.
tp-46.jpg
Những ngày này, tại các tuyến đường trung tâm của tỉnh Nghệ An, nhiều xe container chở đào, quất, bưởi “siêu quả”, liên tục “cập bến” các nhà vườn. Nhu cầu hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết tăng mạnh khiến các chủ vườn phải thuê thêm lao động thời vụ﻿, bởi số nhân công làm việc thường xuyên không thể đáp ứng hết khối lượng công việc.
﻿tp-47.jpg
tp-43.jpg
Anh Doãn Trung Phong (chủ một vườn đào trên đường 72 m, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Năm nay tôi nhập về hơn 500 gốc đào, bưởi Diễn, quất cảnh. Thời điểm giáp Tết rất khan hiếm lao động, tôi phải nhờ người thân giới thiệu thêm 4 người để kịp vận chuyển, chăm sóc và hoàn thiện cây trước khi bán ra thị trường”.
tp-42.jpg
tp-41.jpg
Là lao động tự do, từ đầu tháng Chạp, ông Nguyễn Sỹ Hạnh (52 tuổi, trú xã Kim Liên) đến làm thuê cho các nhà vườn cây cảnh Tết. Công việc của ông chủ yếu là vận chuyển cây từ xe tải xuống điểm bán, hạ sang chậu mới, lát cỏ, tưới nước… “Tiền công 500.000-600.000 đồng. Công việc vất vả nhưng có thêm thu nhập để lo Tết”, ông Hạnh chia sẻ.
tp-40.jpg
Theo các chủ vườn, dịp cao điểm Tết﻿, mỗi nhà vườn cần từ 3-5 lao động thời vụ để đảm nhận các công việc chăm sóc, bốc xếp, vận chuyển cây cảnh, với mức tiền công dao động quanh nửa triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, việc thuê nhân công trong những ngày cuối năm gặp không ít khó khăn do nhu cầu tăng cao.
tp-44.jpg
tp-45.jpg
Tranh thủ thời gian nghỉ học, hai sinh viên năm nhất Đại học Nghệ An là Lương Tiến Dũng (SN 2007, trú xã Quỳ Hợp, bên trái) và Nguyễn Anh Quân (SN 2007, trú xã Yên Thành, bên phải) tìm đến các điểm bán hoa, cây cảnh để làm thêm. “Em được thuê bọc băng dán cho quả bưởi để tránh trầy xước khi vận chuyển. Công việc khá nhẹ, làm đến khoảng 26 Tết là có một khoản chi tiêu, mua sắm cho gia đình”, Anh Quân nói.
tp-9.jpg
Tại làng hoa, cây cảnh, càng gần Tết, công việc càng chất chồng. Ngoài chăm sóc, tạo dáng cây cảnh, các chủ vườn còn phải thuê thêm nhân công để phục vụ việc bốc xếp, giao hàng cho khách mua sỉ, lẻ. Phần lớn lao động thời vụ là người dân ở các xã lân cận, tranh thủ từng ngày công để kiếm thêm tiền sắm sửa Tết.
tp-8.jpg
tp-7.jpg
Theo chị Nguyễn Thị Nhi, chủ một nhà vườn hoa ở phường Vinh Phú, với người trồng hoa, cây cảnh, Tết là vụ mùa quan trọng nhất trong năm. “Ngày thường chỉ có 1-2 lao động cố định, nhưng dịp này phải thuê thêm 4-5 người. Tuy nhiên đợt này rất khó tìm người. Công việc nặng nhẹ khác nhau nên tiền công cũng linh hoạt”, chị Nhi cho hay.
tp-20.jpg
Không chỉ lao động phổ thông, nhiều người làm nghề xe ôm, cửu vạn… cũng tạm gác công việc thường ngày để chuyển sang vận chuyển thuê hoa, cây cảnh.
tp-5.jpg
tp-17.jpg
Thoăn thoắt bê từng chậu cây từ xe tải vào vườn, chị Nguyễn Thị Lành (35 tuổi, trú xã Đông Lộc) cho biết dù công việc vất vả, nhất là những ngày cao điểm, nhưng có thêm thu nhập nên ai cũng cố gắng. “Cận Tết, hàng đổ về nhiều nên làm không kịp tay. Mỗi ngày tôi được trả khoảng 450.000 đồng, có thêm thu nhập để lo cho gia đình, con cái có cái Tết đủ đầy”, chị Lành tâm sự.
tp-22.jpg
Với nhiều lao động tự do, họ chỉ mong có thêm thu nhập để đón một cái Tết ấm no, đủ đầy.
Thu Hiền
#hoa Tết #mưu sinh #cuộc sống #người bán hoa #Nghệ An #lao động #Tết Nguyên đán

Xem thêm

Cùng chuyên mục