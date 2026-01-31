Đi chợ Tết chỉ bán hàng Việt ở Đà Nẵng

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các gian hàng trưng bày và giới thiệu mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn TP. Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.
Các sản phẩm làng nghề truyền thống như nước mắm Nam Ô, các đặc sản địa phương, thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ… được người tiêu dùng tìm hiểu, mua sắm.
Đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm tại các gian hàng, đồng thời thưởng thức nhiều món ăn đặc sản, tạo không khí nhộn nhịp những ngày cận Tết.