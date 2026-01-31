Đi chợ Tết chỉ bán hàng Việt ở Đà Nẵng

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các gian hàng trưng bày và giới thiệu mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn TP. Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.