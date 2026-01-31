Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Tết Việt

Google News

Đi chợ Tết chỉ bán hàng Việt ở Đà Nẵng

Duy Quốc

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các gian hàng trưng bày và giới thiệu mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn TP. Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

tp-spocop-9.jpg
Tại Quảng trường chợ Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), không gian OCOP được bố trí bài bản, bắt mắt, trưng bày đa dạng các sản phẩm đặc sản vùng miền, thu hút đông đảo người dân địa phương đến tham quan, mua sắm.
tp-spocop-14.jpg
Theo ghi nhận, 40 gian hàng trưng bày các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thương mại đặc trưng cùng các mặt hàng khởi nghiệp đã được bố trí phục vụ người dân từ sáng sớm.
tp-spocop-1.jpg
tp-spocop-5.jpg
tp-spocop-8.jpg
Các sản phẩm làng nghề truyền thống như nước mắm Nam Ô, các đặc sản địa phương, thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ… được người tiêu dùng tìm hiểu, mua sắm.
tp-spocop-7.jpg
Ông Hoàng Xuân Long (trú phường Ngũ Hành Sơn) cho biết, năm nay ông tham gia chương trình với các mặt hàng hạt dinh dưỡng như hạnh nhân, óc chó, macca, hạt điều… phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp cận Tết. Theo ông Long, các sản phẩm được đóng gói đa dạng, giá cả phù hợp nên ngay từ sáng sớm đã có nhiều khách đến tham quan, mua sắm.
tp-spocop-4.jpg
tp-spocop-2.jpg
Đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm tại các gian hàng, đồng thời thưởng thức nhiều món ăn đặc sản, tạo không khí nhộn nhịp những ngày cận Tết.
tp-spocop-11.jpg
Nhiều sản phẩm OCOP của Đà Nẵng đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn từng bước tiếp cận các kênh phân phối hiện đại. Dịp Tết được xem là “thời điểm vàng” để các sản phẩm OCOP lan tỏa mạnh mẽ hơn đến người tiêu dùng.
tp-spocop-3.jpg
Sự sôi động của các gian hàng OCOP không chỉ làm phong phú thêm thị trường Tết mà còn góp phần lan tỏa thông điệp “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương trên hành trình phát triển bền vững.
Duy Quốc
#sản phẩm OCOP #Đà Nẵng #Tết Nguyên đán #sản phẩm truyền thống #làng nghề #kết nối tiêu thụ #sản phẩm đặc trưng

Xem thêm

Cùng chuyên mục