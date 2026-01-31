Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tết Việt

Google News

Hướng về năm mới tấn tới, Larue triển khai chương trình cùng cộng đồng đón Tết an vui

PV

Mùa Tết năm nay, Larue tiếp tục đồng hành cùng địa phương với chương trình "Larue cùng cộng đồng đón Tết an vui 2026", lan tỏa tinh thần lạc quan tích cực đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại những vùng đất thân thương miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây, nơi thương hiệu gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ. 

Chương trình không chỉ gửi gắm mong ước về một năm mới tấn tới, tích cực, lạc quan, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, gắn kết rất đặc trưng của người miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây - nơi tình làng nghĩa xóm luôn được trân quý. Thông qua chương trình, Larue hy vọng góp phần để các hộ gia đình chào đón một mùa Tết trọn vẹn hơn, với niềm tin cho chặng đường phía trước.

&quot;Larue cùng cộng đồng đón Tết an vui 2026&quot; đang được triển khai tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây.
Trong khuôn khổ chương trình, bà con sẽ được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, hỗ trợ những phần quà thiết thực cùng phiên chợ Tết Nhân Ái, và tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy mang đậm không khí Tết quê nhà qua các hoạt động gắn kết như gói tặng bánh chưng, bánh tét, cắt tóc miễn phí, tặng chữ thư pháp. Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thiện nguyện Tết thường niên do HEINEKEN Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức, dự kiến hỗ trợ 5.700 người dân tại 21 khu vực trên cả nước, tổng giá trị hỗ trợ 7,3 tỷ đồng.

Khám sức khỏe, cắt tóc miễn phí cho bà con nhân dịp năm mới.
Những phần quà Tết thiết thực, góp thêm niềm vui cho bà con nhân dịp năm mới.
Với tinh thần đặt trách nhiệm cho cộng đồng và phát triển bền vững là trọng tâm trong mọi hoạt động, chương trình thiện nguyện có sự tham gia tích cực của đội ngũ nhân viên HEINEKEN Việt Nam trên khắp cả nước, chung tay lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đội ngũ nhân viên HEINEKEN Việt Nam chung tay lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Thông qua chương trình "Larue cùng cộng đồng đón Tết an vui 2026", nhãn hàng tiếp tục khẳng định sự gắn bó lâu dài với miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây, không chỉ như một thương hiệu quen thuộc đại diện cho tinh thần lạc quan tích cực, mà còn là người bạn đồng hành cùng bà con trong những thời điểm ý nghĩa, để mùa xuân về sẽ mang theo nhiều niềm vui mới, hy vọng mới cho một năm mới tấn tới.

PV
