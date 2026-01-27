Tuổi trẻ vì cộng đồng (Y4C): Hành trình giáo dục trải nghiệm tại Bảo Thắng trước thềm năm mới

Trước thềm năm mới, khi nhiều bạn trẻ lựa chọn nghỉ ngơi hay du xuân, một nhóm học sinh, sinh viên lại chuẩn bị cho một hành trình khác – hành trình sẻ chia, trải nghiệm và phục vụ cộng đồng tại huyện Bảo Thắng- tỉnh Lào Cai trong ngày 31/1–1/2 thông qua chương trình: Thắp sáng tri thức 2026.

Được tổ chức bởi Công ty CP Tiền Phong – đơn vị trực thuộc Báo Tiền Phong, Y4C không đơn thuần là một tour thiện nguyện hay trải nghiệm du lịch. Đây là chương trình giáo dục ngoài nhà trường được thiết kế bài bản, hướng tới việc bồi đắp giá trị sống, kỹ năng xã hội và tinh thần trách nhiệm cộng đồng cho học sinh, sinh viên.

Khi trải nghiệm trở thành một phương thức giáo dục

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại đang tìm kiếm những cách tiếp cận toàn diện hơn, Y4C lựa chọn con đường giáo dục thông qua trải nghiệm thực tế. Thay vì học về trách nhiệm xã hội trong sách vở, học sinh được trực tiếp sống, quan sát và hành động cùng cộng đồng.

Hành trình đến Bảo Thắng đưa các em tiếp cận đời sống thường nhật của người dân vùng cao, nơi điều kiện sinh hoạt và giáo dục vẫn còn nhiều khó khăn. Chính từ sự va chạm ấy, học sinh hình thành góc nhìn đa chiều hơn về xã hội, học cách tôn trọng sự khác biệt và trân trọng những giá trị tưởng chừng rất giản dị.

“Thắp sáng bản làng” – không chỉ là ánh sáng vật chất

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thái Niên, nơi các tình nguyện viên trẻ sẽ trực tiếp tham gia lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho nhà trường và khu dân cư lân cận.

Theo Ban tổ chức, “thắp sáng bản làng” không chỉ mang ý nghĩa cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn là một bài học sống động về phát triển bền vững, năng lượng xanh và trách nhiệm công dân. Khi chính tay học sinh lắp đặt từng chiếc đèn, các em hiểu rằng sự thay đổi tích cực cho cộng đồng có thể bắt đầu từ những hành động rất cụ thể.

STEM giữa núi rừng và lớp học không bảng đen

Bên cạnh hoạt động cộng đồng, Y4C mang đến một không gian giáo dục đặc biệt thông qua lớp học STEM dành cho học sinh điểm trường Thái Niên. Tại đây, các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn các em nhỏ chế tạo tên lửa nước, tổ chức Ngày hội “Bệ phóng STEM” và cuộc thi phóng tên lửa.

STEM, vốn được xem là lĩnh vực còn xa lạ với nhiều học sinh vùng cao, được tiếp cận theo cách gần gũi, trực quan và đầy hứng khởi. Đồng thời, chính những học sinh tham gia Y4C cũng được đặt vào vai trò “người truyền tri thức”, từ đó rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tinh thần sẻ chia.

Tết sẻ chia – nơi cảm xúc được đánh thức

Một phần không thể thiếu của hành trình là trải nghiệm Tết vùng cao: cùng người dân gói bánh chưng, ăn cỗ Tết, tham gia các hoạt động văn nghệ dân gian và sinh hoạt cộng đồng bên ánh lửa trại, trao tặng những món quà Tết ý nghĩa cho những hoàn cảnh khó khăn……Những khoảnh khắc ấy không chỉ mang lại kỷ niệm, mà còn giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của sự sum vầy, gắn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Giá trị mang theo sau chuyến đi

Sau hai ngày một đêm tại Bảo Thắng, điều học sinh mang về không chỉ là kỷ niệm. Đó là sự trưởng thành trong nhận thức, khả năng lắng nghe và thấu cảm, cùng ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.

Tham gia Y4C, học sinh còn được cấp chứng nhận hoạt động cộng đồng, tạo điểm cộng cho hồ sơ học tập, du học, học bổng. Đặc biệt, các em có cơ hội ghi dấu ấn cá nhân trên Báo Tiền Phong, hóa thân thành những “phóng viên trẻ”, kể lại câu chuyện của chính mình và lan tỏa tinh thần sống đẹp đến cộng đồng.

Mở cánh cửa cho những hành trình tiếp theo

Không phải mọi chuyến đi đều để lại dấu ấn. Nhưng có những hành trình, dù chỉ kéo dài vài ngày, lại đủ sức thay đổi cách một người trẻ nhìn về cuộc sống, cộng đồng và chính bản thân mình. Chương trình Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C, với điểm đến Bảo Thắng (Lào Cai) trong hai ngày 31/1–1/2 tới đây, là một hành trình như thế. Với triết lý trưởng thành qua trải nghiệm – tử tế qua hành động – bản lĩnh từ cống hiến, chương trình từng bước tạo ra một không gian để người trẻ học cách sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn.

