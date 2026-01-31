Cận cảnh cụ mai 70 năm độc nhất vô nhị được ‘hét giá’ 3,5 tỷ đồng

TPO - Một cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở thôn Hòa Tân (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đang gây chú ý khi được chủ nhân “hét giá” 3,5 tỷ đồng và khẳng định đây là cây mai độc nhất vô nhị trong vùng.