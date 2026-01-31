Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trường học vùng biên giới tại Điện Biên

TPO - Sáng 31/1, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ khánh thành Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và hơn 1.000 học sinh, thầy, cô giáo và nhân dân xã Si Pa Phìn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương dự Lễ khánh thành Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn.

Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn hiện lên khang trang, hiện đại nằm ở xã biên giới Si Pa Phìn còn nhiều khó khăn, giữa núi rừng Tây Bắc, cách trung tâm Điện Biên gần 100km, được hoàn thành chỉ sau hơn 5 tháng thi công. Đây cũng là trường học đầu tiên về đích trong chiến dịch xây dựng 248 trường học vùng biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ.

Công trình có quy mô 6,88 ha với thiết kế lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào vùng cao, hài hòa với cảnh quan núi rừng Tây Bắc, đáp ứng nhu cầu học tập và lưu trú cho hơn 1.000 học sinh. Đây cũng là trường học đầu tiên của khu vực biên giới được trang bị cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khánh thành.

Theo đó, khu học tập gồm 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng bộ môn, phòng âm nhạc, phòng steam, phòng tư vấn học đường và hệ thống thư viện... Khu nội trú và nhà công vụ gồm phòng Ban Giám hiệu, 120 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên. Bên cạnh đó, trường còn trang bị hệ thống tiện ích như phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, hệ thống bếp ăn và khu vệ sinh đạt chuẩn.

Công trình do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam là nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm﻿ cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trao quà, động viên các em học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc hoàn thành công trình có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực, là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Theo đó, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, là giải pháp căn cơ, lâu dài để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới là quyết sách đúng đắn, đã được triển khai quyết liệt, bài bản và đạt kết quả rõ ràng, thể hiện tinh thần “nói đi đôi với làm”.

Tổng Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thực hiện nghi thức khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và các lực lượng tham gia xây dựng công trình. Đến nay, 100 trường đầu tiên tại các xã biên giới thuộc 18 tỉnh, thành phố đã được khởi công; nhiều công trình được triển khai với tiến độ nhanh, chất lượng bảo đảm. Phần lớn các trường đang thi công đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

Tổng Bí thư khẳng định, mục tiêu, đến năm học 2027-2028 sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống trường phổ thông nội trú tại 248 xã biên giới, tạo môi trường học tập an toàn, đầy đủ điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền. Tổng Bí thư cũng mong muốn các thầy cô giáo tận tâm giảng dạy, các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện để đóng góp cho quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn Công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đi thăm các lớp học.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí trong Đoàn công tác đã trao quà, động viên các em học sinh. Đồng thời, tại đây cũng diễn ra lễ kết nghĩa giữa Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (TP. Hà Nội) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên).

Hình ảnh trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn được khánh thành ngày 31/1.

Trước đó, trong sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trước khi diễn ra Lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và luôn ghi nhớ lời dạy của Người về sự gìn giữ đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhân dân tỉnh Điện Biên dự buổi Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2 ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất.

Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục tại Di tích Đồi E2 được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025, khởi công tháng 6/2025, với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng do TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có diện tích 160 m2, được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, hài hòa với cảnh quan và không gian lịch sử khu di tích. Công trình có mặt bằng hình chữ “nhất”, gồm 5 gian, 2 tầng mái. Phía trước công trình là lư hương bằng đá tự nhiên. Bên trong Nhà tưởng niệm đặt tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m, nặng hơn 500kg. Các hạng mục phụ trợ như Lầu Tả, Lầu Hữu, nghi môn, sân đường nội bộ, cảnh quan cây xanh được đầu tư đồng bộ. Khu nhà trưng bày được tu bổ, nâng cấp, bổ sung hiện vật và lối đi cho người khuyết tật.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2. Ảnh: Thống Nhất

Khi đưa vào sử dụng, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 trở thành không gian văn hóa - tâm linh quan trọng, là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Điện Biên luôn kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở di tích đồi E2, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất

Cũng trong sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.