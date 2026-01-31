Chủ tịch Quốc hội: Hiệp thương giới thiệu đại biểu Quốc hội, HĐND phải kỹ lưỡng, đặt chất lượng lên hàng đầu

TPO - Ngày 31/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp. Tham gia đoàn còn có bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại cho biết, toàn tỉnh có 28 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu 85 đại biểu. Với HĐND cấp xã, hiện 102 xã, phường đã ấn định 712 đơn vị bầu cử, bầu tổng số 2.331 đại biểu.

Theo ông Ngại, tỉnh đã quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương về bầu cử, công tác nhân sự, tuyên truyền, lựa chọn và giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Tháp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, thể hiện rõ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, Đoàn đại biểu Quốc hội. Trong đó, tỉnh đã thành lập và kiện toàn các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đúng quy định, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp và các xã, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đúng tiến độ. Việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm trình tự, thủ tục, cơ cấu, thành phần.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cấp, các ngành tiếp tục bám sát Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, hướng dẫn về lựa chọn người ứng cử và lập, quản lý danh sách cử tri.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác hiệp thương, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, không chạy theo số lượng, đặt chất lượng lên hàng đầu.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội còn yêu cầu công tác rà soát, nắm danh sách cử tri cần được thực hiện đầy đủ, chính xác, không để bỏ sót. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, công an trong khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đồng Tháp tại điểm bầu cử xã Ba Sao.