Phát hiện thịt không nhãn mác tại công ty bị tố dùng thịt bẩn chế biến thức ăn cho học sinh

TPO - Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 371 kg thịt gia súc, gia cầm không có nhãn mác tại kho thực phẩm của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa có báo cáo nhanh gửi UBND TPHCM về “Kết quả kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học không đảm bảo an toàn”.

Theo báo cáo, ngày 28/1, Đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM), UBND và Trạm Y tế xã Hiệp Phước tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food), địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước.

Việc này diễn ra sau khi báo chí phản ánh công ty này dùng thịt đã hết hạn sử dụng, thịt trâu đông lạnh thay thế thịt bò để chế biến suất ăn học đường cho hàng nghìn học sinh ở TPHCM.

Hình ảnh phản ánh Sago Food dùng thịt nghi hết hạn chế biến bữa ăn cho học sinh. Ảnh: Báo Dân Việt

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn làm việc với ông Nguyễn Xuân Đồng – nhân viên, người được ủy quyền của công ty.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG hiện đang cung cấp khoảng 9.300 suất ăn mỗi ngày cho 12 trường học trên địa bàn TPHCM, hoạt động trong lĩnh vực chế biến suất ăn sẵn và đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Quá trình kiểm tra thực tế kho chứa nguyên liệu, đoàn kiểm tra phát hiện trong số hàng hóa đang lưu trữ có 371 kg thịt gia súc, gia cầm đông lạnh được đựng trong túi nylon, không có nhãn hiệu, không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng theo quy định. Số nguyên liệu này gồm 51 kg sườn cốt lết đông lạnh, 200 kg da gà đông lạnh và 120 kg ức gà nạc không da đông lạnh.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Đồng trình bày số thịt trên được mua từ Công ty TNHH Hai Thành Viên Thiên Bảo Food vào ngày 26/1. thời hạn sử dụng là 6 tháng kể từ ngày sản xuất, bảo quản ở nhiệt độ -10 độ C. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các sản phẩm này không có bất kỳ thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ, ngày sản xuất hay hạn sử dụng trên bao bì.

Đoàn kiểm tra cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc số nguyên liệu nêu trên và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Đồng thời, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TPHCM cũng đang tiếp tục kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định sẽ triển khai kiểm tra truy xuất nguồn gốc đối với các đơn vị cung cấp nguyên liệu cho Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG, đặc biệt đối với các suất ăn cung cấp cho học sinh trên địa bàn thành phố.