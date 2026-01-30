TPHCM kiểm tra 9 doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu cho Sago Food

Liên quan đến phản ánh Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) bị nghi sử dụng thịt hết hạn, thịt trâu đông lạnh thay thế thịt bò trong bữa ăn bán trú của hàng nghìn học sinh tại TPHCM, bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TPHCM và lực lượng Quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố.

Theo bà Phong Lan, sự tham gia tích cực của báo chí thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. “Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm tra một cách quyết liệt hơn”, bà nhấn mạnh.

Hình ảnh phản ánh Sago Food dùng thịt nghi hết hạn chế biến bữa ăn cho học sinh. Ảnh: Báo Dân Việt

Đối với vụ việc liên quan đến Sago Food, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã mở rộng kiểm tra 9 doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công ty này, đồng thời yêu cầu 12 trường học tạm thời ngưng tổ chức bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Sago Food.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã phát đi cảnh báo đến toàn bộ hệ thống giáo dục trên địa bàn TPHCM, yêu cầu rà soát nguồn cung thực phẩm, tăng cường kiểm soát quy trình nhập hàng, chế biến và lưu mẫu thức ăn nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trước đó, ngày 28/1, Công ty Sago Food (trụ sở tại xã Hiệp Phước, khu vực huyện Nhà Bè trước đây) - đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm cho nhiều trường học trên địa bàn TPHCM bị phản ánh sử dụng thịt đã hết hạn, thịt trâu đông lạnh thay thế thịt bò trong quá trình chế biến. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh và người dân không khỏi lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường.

Khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng, các trường học liên quan đã chủ động tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú. Một số trường cho biết đang làm việc với các đơn vị cung cấp suất ăn khác, hoặc tạm thời chuyển sang phương án cho học sinh mang cơm từ nhà trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục có liên quan phải tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh. Phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. Các cơ sở giáo dục chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.