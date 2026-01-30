Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Chỉ đạo khẩn về bữa ăn bán trú sau nghi vấn thịt bẩn tuồn vào trường ở TPHCM

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM vừa yêu cầu tạm dừng sử dụng dịch vụ của một đơn vị cung cấp suất ăn bán trú sau phản ánh nghi dùng thịt hết hạn, thịt trâu đông lạnh thay thế thịt bò, đồng thời tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Sáng 30/1, Sở GD&ĐT TPHCM phát thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm của bữa ăn bán trú. Động thái này diễn ra trong bối cảnh báo chí phản ánh một công ty cung cấp suất ăn bán trú cho hàng loạt trường học tại TPHCM sử dụng thịt nghi hết hạn, thịt trâu đông lạnh thay thế thịt bò.

Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục có liên quan phải tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh. Phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. Các cơ sở giáo dục chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

3323292710780684670.jpg
Bảo mẫu Trường Tiểu học Tân Quy nhận cơm từ phụ huynh mang đến cho con vì phải dừng tổ chức bán trú sau sự việc. Ảnh: Anh Nhàn

Các đơn vị, trường học phải báo cáo khẩn về Sở GD&ĐT và UBND phường, xã, đặc khu, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các trường cần xây dựng phương án hỗ trợ, tổ chức quản lý bữa ăn bán trú phù hợp trong thời gian tạm ngừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường trong toàn ngành giáo dục.

Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục đang tổ chức bữa ăn học đường cần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường theo hình thức định kỳ, thường xuyên và đột xuất. Phối hợp, giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Phải rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế, bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm,không chỉ căn cứ hồ sơ, mà chú trọng giám sát quá trình thực hiện trên thực tế.

Trường học cần thực hiện báo cáo đầy đủ, trung thực thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, gồm: tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, hình thức cung cấp, số lượng suất ăn/ngày, thời gian giao nhận, loại hình tổ chức bữa ăn bán trú…

Anh Nhàn
#Kiểm tra và giám sát bữa ăn học đường #Phản ánh và xử lý vi phạm an toàn thực phẩm #Quy trình đảm bảo vệ sinh thực phẩm #Tình hình kiểm tra thực tế suất ăn học đường #bữa ăn học đường #bữa ăn bán trú nghi thực phẩm bẩn

Xem thêm

Cùng chuyên mục