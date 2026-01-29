Động thái mới của 'Nuôi em' khi nhiều trường ở Đắk Lắk mua chịu thực phẩm

TPO - Dự án “Nuôi em” đã bắt đầu chi tiền hỗ trợ suất ăn bán trú cho học sinh ở Đắk Lắk, sau nhiều tháng “nằm im” khiến nhiều trường phải ứng tiền, mua chịu thực phẩm.

Ngày 29/1, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, dự án “Nuôi em” đã bắt đầu thanh toán phần kinh phí còn thiếu cho một số trường học trên địa bàn trong năm học 2025 - 2026.

Đến nay, dự án đã chi trả hơn 550 triệu đồng tiền suất ăn cho học sinh tại 13 trường học ở Đắk Lắk. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, số kinh phí còn lại, phía dự án cam kết sẽ thanh toán đầy đủ nhằm bảo đảm bữa ăn cho học sinh, đồng thời tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh trong thời gian tới.

Học sinh tại Đắk Lắk thụ hưởng suất ăn bán trú từ dự án “Nuôi em”.

Trước đó, liên quan đến thông tin dự án “Nuôi em” chậm thanh toán tiền ăn cho học sinh tại Đắk Lắk, Sở GD&ĐT tỉnh đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, báo cáo tình hình triển khai. Theo báo cáo, những năm trước, dự án “Nuôi em” được triển khai trực tiếp thông qua UBND các huyện, thị xã (cũ), các trường làm việc trực tiếp với nhóm tình nguyện mà không thông qua Sở GD&ĐT. Đến năm học 2025 - 2026, hình thức phối hợp này vẫn được duy trì.

Trong năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.927 học sinh tại 23 trường được dự án “Nuôi em” hỗ trợ suất ăn, gồm 16 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS. Tuy nhiên, từ tháng 9 - 12/2025, nhóm tình nguyện triển khai dự án chưa chi trả tiền ăn theo cam kết. Tính đến hết tháng 12/2025, số tiền dự án chưa thanh toán lên tới hơn 1,08 tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã kiến nghị dự án “Nuôi em” chi trả đầy đủ kinh phí còn thiếu cho các cơ sở giáo dục, đồng thời mong muốn dự án tiếp tục duy trì hỗ trợ suất ăn cho học sinh dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm quyền lợi và điều kiện học tập của các em.

Việc dự án chậm thanh toán kinh phí trong thời gian qua khiến nhiều trường học lâm vào tình trạng nợ tiền thực phẩm, phải mua chịu từ các đầu mối cung ứng để duy trì bữa ăn bán trú, nội trú cho học sinh.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tại Đắk Lắk dự án “Nuôi em” hỗ trợ mỗi suất ăn 8.500 đồng/học sinh. Cùng với sự đóng góp của phụ huynh, nguồn hỗ trợ này giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng trong các bữa ăn tại trường. Theo quy trình, mỗi học sinh được gắn biển tên, bữa ăn được chụp ảnh làm căn cứ thanh toán và sau mỗi 2 tháng, dự án sẽ hoàn trả kinh phí cho nhà trường.

Dự án “Nuôi em” do anh Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, nhằm hỗ trợ bữa trưa cho học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Đối tượng thụ hưởng là trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, chưa được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn hoặc mức hỗ trợ còn thấp. Mỗi nhà hảo tâm đóng góp 1,45 triệu đồng/năm học, trong đó 1,35 triệu đồng dành cho tiền ăn và 100.000 đồng cho cơ sở vật chất.

Thời gian gần đây, dự án “Nuôi em" vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng khi xuất hiện thông tin một số trẻ có nhiều người cùng nhận nuôi, dữ liệu bị sai lệch và cách vận hành thiếu minh bạch.