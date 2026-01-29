Đào tạo 2 vạn nhân tài AI là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của Việt Nam

Theo TS. Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH VinUni, việc Vingroup đào tạo miễn phí 20.000 nhân tài AI là một khoản đầu tư dài hạn cho xã hội, nhằm giải quyết tận gốc điểm nghẽn lớn nhất của AI tại Việt Nam: thiếu người làm được việc thật.

Tập đoàn Vingroup mới đây đã gây chú ý khi công bố chương trình đào tạo tới 20.000 nhân tài AI thực chiến, hoàn toàn miễn học phí và hỗ trợ thêm 8 triệu đồng/tháng cho học viên. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH VinUni để tìm hiểu chi tiết hơn về chương trình này.

Học miễn phí theo khung năng lực quốc tế, nhận phụ cấp, “đụng việc” thật

- Mới đây, Vingroup công bố chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến, kèm phụ cấp 8 triệu đồng/tháng. Điều gì là động lực trực tiếp khiến tập đoàn quyết định triển khai một chương trình quy mô lớn như vậy vào thời điểm này?

Chúng tôi nhìn thấy một khoảng trống rất rõ của thị trường khi AI phát triển nhanh nhưng người làm được việc thì quá ít. Không chỉ Vingroup mà nhiều doanh nghiệp khác cũng đang “khát” nhân sự AI thực sự làm được việc.

Nếu không đầu tư đào tạo bài bản, theo đúng nhu cầu thực tế từ bây giờ, Việt Nam sẽ tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ. Vì vậy, chúng tôi chọn cách chủ động đào tạo để tạo nguồn lực cho xã hội, chứ không chỉ cho riêng Vingroup.

- Cụ thể, học viên sẽ được đào tạo theo chuẩn mực nào trong 12 tuần để đảm bảo trở thành những con người “thực chiến” như mong muốn của Vingroup?

Chương trình được xây dựng theo khung năng lực SFIA (Skills Framework for the Information Age) - chuẩn năng lực công nghệ đang được hơn 12.000 tổ chức tại 170 quốc gia sử dụng.

Nội dung đào tạo gồm hai phần. Ba tuần đầu là nền tảng, tập trung vào tư duy AI, đạo đức AI, kỹ năng làm việc với AI, kỹ thuật thiết kế prompt, lập trình có trợ giúp và sử dụng trợ lý AI, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên VinUni.

9 tuần sau là giai đoạn “va chạm thật”, khi học viên được đưa thẳng vào các dự án AI đang chạy tại các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup, làm việc cùng kỹ sư và quản lý dự án, chứ không phải chỉ làm bài tập giả lập.

- Việc miễn học phí và chi trả phụ cấp 8 triệu đồng/tháng cho học viên là điểm gây chú ý lớn. Khoản hỗ trợ này nhằm thu hút người học hay đi kèm những cam kết ràng buộc nào sau đào tạo, thưa bà?

Mục tiêu rất đơn giản là để người học yên tâm học và làm, không bị áp lực tài chính khi chuyển hướng sang AI. Chúng tôi không đặt ra ràng buộc bắt buộc nào sau đào tạo.

- Vậy, Vingroup có cam kết đầu ra và mức thu nhập cho học viên không khi chương trình này gần như “may đo” theo nhu cầu tập đoàn?

Học viên đáp ứng yêu cầu công việc hoàn toàn có cơ hội được tuyển dụng chính thức vào các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup. Mức lương phụ thuộc vào năng lực thực tế, nhưng với những vị trí phù hợp, thu nhập hoàn toàn có thể lên tới khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, học viên tốt nghiệp sẽ nhận chứng chỉ đào tạo do VinUni và Vingroup đồng cấp. Đây cũng là một “tấm hồ sơ” đủ uy tín để họ tìm cơ hội tại các doanh nghiệp công nghệ khác.

Rộng cửa cho học viên đa ngành

TS. Lê Mai Lan

- Chương trình tuyển sinh các ngành “gần AI”. Nhiều người thắc mắc, Vingroup định nghĩa thế nào là “gần AI”, thưa bà?

Các ngành “gần AI” có thể kể tới là Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính, Khoa học Dữ liệu/Kỹ thuật Dữ liệu, An toàn thông tin/An ninh mạng, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật Hệ thống thông tin.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mở rộng cho học viên ngành quản trị kinh doanh, phân tích kinh doanh cũng như các ngành khoa học công nghệ nếu đã có kinh nghiệm làm việc và có chứng chỉ các chuyên ngành liên quan AI.

- Nhiều chuyên gia cho rằng AI là lĩnh vực cần thời gian tích lũy dài. Với thời lượng đào tạo chỉ 12 tuần cho khóa cơ bản, Vingroup làm thế nào để đảm bảo chất lượng đầu ra không mang tính “cấp tốc”?

Chúng tôi không đặt mục tiêu biến ai đó thành chuyên gia AI toàn diện chỉ sau 12 tuần. Mục tiêu là giúp học viên bước đúng vào nghề, làm được việc thật, thay vì chỉ học khái niệm hay làm bài tập mô phỏng.

Quan trọng hơn, chương trình không kết thúc sau 12 tuần. Những học viên thể hiện tốt sẽ tiếp tục được sàng lọc, đào tạo nâng cao để trở thành kiến trúc sư hệ thống, người thiết kế hoặc lãnh đạo các dự án AI chuyên sâu trong tương lai.

- Ở tầm nhìn xa hơn, Vingroup kì vọng chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI sẽ tạo ra tác động gì đối với hệ sinh thái AI và năng lực cạnh tranh công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới?

Chúng tôi kì vọng chương trình này sẽ góp phần hình thành một lớp nhân lực AI đủ dày và đủ thực lực, để Việt Nam từng bước làm chủ và phát triển các sản phẩm AI của riêng mình.

Khi có đủ con người làm được việc, hệ sinh thái AI sẽ phát triển bền vững hơn, doanh nghiệp trong nước có thêm năng lực cạnh tranh, và nền kinh tế số sẽ có nền tảng chắc chắn để bứt phá. Với Vingroup, đây là một khoản đầu tư cho tương lai công nghệ của đất nước.

- Với quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn như vậy, tại sao nội dung này không đưa vào chương trình đào tạo thường quy của VinUni mà chỉ triển khai trong 2 năm?

VinUni là trường đại học nghiên cứu có sứ mệnh đào tạo tài năng tinh hoa và định hướng cốt lõi này không thay đổi.

Bởi thế, chương trình đào tạo AI thực chiến được triển khai như một sáng kiến đặc biệt, do VinUni phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup thực hiện nhằm hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng chỉ đạo của Tổng Bí Thư, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc thực tế cho một ngành công nghiệp chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn then chốt hiện nay.

- Vậy, sau giai đoạn 2 năm triển khai, chương trình sẽ được tiếp tục như thế nào?

Chúng tôi sẽ đánh giá toàn diện hiệu quả chương trình dựa trên chất lượng học viên, mức độ tham gia vào các dự án thực tế và tác động đối với thị trường lao động. Trên cơ sở đó, Vingroup và VinUni sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo, bảo đảm chương trình phù hợp với nhu cầu phát triển nhân lực AI trong từng giai đoạn.