Chủ tịch TPHCM: 'Nhà khoa học phải góp phần tạo ra tăng trưởng...'

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định: Thành phố chọn ĐHQG là hạt nhân đóng góp giúp thành phố triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, đưa tăng trưởng đạt mức 2 con số và trở thành thành phố toàn cầu đáng sống...

Chiều tối 28/1, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo (gọi tắt là SACSTI) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước đi đột phá trong việc hiện thực hóa mô hình hợp tác “3 nhà” nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Việc ra mắt đồng thời SACSTI và Trung tâm Đổi mới sáng tạo mang ý nghĩa như một “điểm hội tụ” mới - nơi năng lực nghiên cứu và nguồn nhân lực chất lượng cao của ĐHQG TPHCM được kết nối trực tiếp với nhu cầu của doanh nghiệp. ĐHQG TPHCM xác lập tầm nhìn xây dựng trung tâm trở thành hạt nhân điều phối nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, đồng thời thiết lập phương thức đặt hàng, triển khai KHCN linh hoạt.

Lãnh đạo ĐHQG TPHCM và các đơn vị ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo của ĐHQG. Ảnh: Ngô Tùng

Tại buổi lễ, ĐHQG TPHCM đã công bố quyết định thành lập SACSTI gồm 13 thành viên sáng lập, là các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành. Hội đồng có các nhiệm vụ chính như: tham mưu, tư vấn cho ĐHQG TPHCM về chiến lược, kế hoạch trung hạn và dài hạn phát triển KHCN, ĐMST phù hợp với định hướng của ĐHQG TPHCM, TPHCM và quốc gia; tư vấn kiến trúc hệ sinh thái ĐMST và mô hình liên kết 3 nhà...

Các thành viên SACSTI ra mắt.

SACSTI do ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), Chủ tịch Công ty Tư vấn kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC) làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng còn có nhiều thành viên là lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, trường đại học hàng đầu Việt Nam như: ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB); ông Don Lam - Tổng Giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital; GS. Young-Sup Joo - Giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, nguyên Bộ trưởng Bộ Quản lý Khởi nghiệp và Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc…

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM là nơi hội tụ rất nhiều trường đại học tầm cỡ quốc gia. Thành phố chọn ĐHQG là hạt nhân đóng góp giúp thành phố triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, đưa tăng trưởng đạt mức 2 con số và trở thành thành phố toàn cầu đáng sống.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định tầm quan trọng của sự kết nối 3 nhà - điều vẫn còn loay hoay lâu nay. Nhà nước (và thậm chí là doanh nghiệp) sẽ đặt hàng nhà trường. Kết hợp sức mạnh này sẽ tạo động lực phát triển thành phố và đất nước. Theo ông Được, đây cũng là công cụ để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, thoát khỏi phụ thuộc vào 3 động lực truyền thống: đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng nhấn mạnh đến phương châm của mối hợp tác này phải là thiết thực - hiệu quả - thực chất.

“Nhà khoa học không chỉ nghiên cứu khoa học để thỏa mãn đam mê mà còn phải góp phần tạo ra tăng trưởng, giúp người dân, đất nước được hưởng thành quả”, ông Được nhấn mạnh.