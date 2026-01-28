Rà soát gấp, xử lý sai phạm trong thu dịch vụ giáo dục ở Nghệ An

TPO - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tổ chức rà soát, kiểm tra các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý thu, chi.

Ngày 28/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh vừa ban hành văn bản số 912/UBND-VX yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác thu các khoản dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh dự thảo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cũng như các chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh.

Một giờ học của học sinh tiểu học Nghệ An.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức rà soát, kiểm tra các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập (trừ dịch vụ tuyển sinh); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý thu, chi; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 17 giờ ngày 29/1.

Chủ tịch UBND các xã, phường được giao chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai việc rà soát đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Việc chấn chỉnh kịp thời các khoản thu dịch vụ nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh, phụ huynh, đồng thời tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quản lý tài chính ngành giáo dục.

Trước đó, dư luận phản ánh một số khoản thu dịch vụ tại các cơ sở giáo dục chưa phù hợp với quy định hiện hành, tập trung vào các khoản như học kỹ năng sống, tăng cường tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, dịch vụ bán trú, tiền ăn.

Sau khi có ý kiến của phụ huynh, chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã yêu cầu các nhà trường rà soát, điều chỉnh và công khai lại các khoản thu.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, trong năm học 2025 - 2026, ngoài các khoản thu theo quy định, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục chỉ được thực hiện trên cơ sở nhu cầu của học sinh, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và phù hợp điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Bữa ăn bán trú của học sinh miền núi Nghệ An.

Các khoản thu dịch vụ gồm: dạy học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ vào ngày nghỉ, ngày hè; các chương trình, hoạt động giáo dục tăng cường và các dịch vụ phục vụ học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, công khai các khoản thu (nội dung, mức thu, đối tượng, mục đích sử dụng, nội dung chi); thực hiện giãn thời gian thu, không thu gộp nhiều khoản cùng thời điểm; đồng thời có chính sách miễn, giảm đối với học sinh thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót trong công tác thu, chi tại đơn vị mình quản lý.