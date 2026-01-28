Thông báo quan trọng về sách giáo khoa ở TPHCM

TPO - Từ năm học tới, TPHCM sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường tuyệt đối không ép học sinh mua mới sách giáo khoa khi còn sử dụng được.

Từ năm học 2026-2027, TPHCM sẽ triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”, theo chỉ đạo vừa được Sở GD&ĐT TPHCM gửi đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Chủ trương này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, trong đó quy định việc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc kể từ năm học 2026–2027.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2026, Bộ GD&ĐT đã quyết định lựa chọn “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm bộ sách chính thức, thay thế cho việc sử dụng đồng thời ba bộ sách giáo khoa như hiện nay.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục đưa bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” vào quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh và các hoạt động liên quan đến sách giáo khoa, đảm bảo đúng Chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời phát huy tính linh hoạt và chủ động trong tổ chức dạy học.

Sở cũng yêu cầu các trường cử cán bộ quản lý và giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” do nhà xuất bản tổ chức.

Song song đó, nhà trường hướng dẫn học sinh cách sử dụng và bảo quản sách giáo khoa đúng cách, không viết, vẽ vào sách nhằm tiết kiệm và sử dụng lâu dài. Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh việc nghiêm cấm ép buộc học sinh mua sách giáo khoa mới khi sách cũ vẫn còn sử dụng được.

Đối với các bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt trước đây, các trường chủ động xây dựng phương án sử dụng như tài liệu tham khảo hoặc bổ trợ nội dung giảng dạy. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và phù hợp với điều kiện thực tế, tránh gây xáo trộn, lãng phí và không làm tăng gánh nặng cho phụ huynh.

Nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy nội dung giáo dục địa phương, Sở yêu cầu các đơn vị chủ động bồi dưỡng đội ngũ nhân sự và triển khai tập huấn chuyên môn theo đúng lộ trình đã đề ra.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phổ thông cần tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình và bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, bảo đảm học sinh đạt được các mục tiêu, yêu cầu về phẩm chất và năng lực theo quy định.

Các trường cũng phải xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm sau mỗi học kỳ, học sinh đạt mức độ nhận thức và năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình, đồng thời tạo điều kiện để những học sinh có năng lực học tập tốt được phát huy tối đa khả năng cá nhân.

Ngoài ra, các đơn vị tiến hành rà soát, dự báo số lượng học sinh từng khối lớp để xây dựng dự toán nhu cầu và kinh phí trang bị sách giáo khoa cho học sinh và thư viện nhà trường, với số lượng từ 3–5 bộ/môn/khối lớp.