TPHCM xây thêm trường học trăm tỷ ở phường vừa sáp nhập

TPO - Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây dựng trên khu đất rộng gần 10.500 m2 với quy mô 40 phòng học. Dự án được đầu tư lên đến 145 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

Ngày 28/1, TPHCM đã tổ chức lễ động thổ xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 tại phường Thuận Giao. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng lãnh đạo sở, ban ngành và địa phương.

Theo quy hoạch, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây dựng trên khu đất gần 10.500 m2, có quy mô 40 phòng học, cùng đầy đủ các công trình phụ trợ và hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của một trường tiểu học chất lượng cao trong thời kỳ mới. Các hạng mục bao gồm khối phòng học, khu hành chính - quản trị, khu sinh hoạt chung, nhà thi đấu đa năng, sân chơi, hồ bơi và các không gian hỗ trợ học tập - sinh hoạt bảo đảm môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ.

Theo hình thức tài trợ “chìa khóa trao tay”, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 tại địa bàn phường Thuận Giao, với tổng giá trị đầu tư là 145 tỷ đồng.

Theo đó, Phát Đạt đảm trách từ đầu tư, thiết kế, thi công, lắp đặt trang thiết bị cho đến khi hoàn thiện toàn bộ công trình và bàn giao cho Nhà nước quản lý, đưa vào phục vụ. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn thiện và bàn giao vào cuối tháng 7/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, sau hợp nhất, lãnh đạo TPHCM xác định giáo dục - đào tạo là lĩnh vực cần tập trung ưu tiên. Việc chăm lo cho thế hệ trẻ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra như một yêu cầu xuyên suốt, được triển khai bằng nhiều giải pháp và cách làm cụ thể, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Bình Chuẩn - Thuận Giao nhiều năm qua luôn chịu áp lực lớn về sĩ số học sinh. Các em không được học 2 buổi/ngày là thiệt thòi lớn. Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 hiện chỉ có 14 phòng học nhưng phải tổ chức 28 lớp, khiến nhà trường không thể dạy học hai buổi/ngày theo quy định.

Theo ông Hiếu, việc xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 sẽ góp phần giảm áp lực sĩ số, hoàn thiện mạng lưới trường lớp và tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường đạt chuẩn....

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng bày tỏ mong muốn nhà đầu tư tiếp tục đồng hành trong việc trang bị các phòng học chức năng, đặc biệt là phòng học STEM, lĩnh vực đang được Trung ương quan tâm và khuyến khích triển khai rộng rãi. Ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan theo dõi, hỗ trợ trong quá trình xây dựng để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Phối cảnh Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 tại phường Thuận Giao.

Phường Thuận Giao hiện là một trong những địa bàn có quy mô dân số lớn của TPHCM. Bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết, phường được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của phường Thuận Giao cùng ba khu phố của phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Toàn phường có diện tích hơn 16,8 km2, gồm 8 khu phố, với quy mô dân số khoảng 164.500 người. Trong đó, dân số tạm trú chiếm hơn 85%, chủ yếu là người lao động làm việc tại các khu công nghiệp và khu sản xuất lân cận. Với đặc thù này, nhu cầu về an sinh xã hội, y tế và đặc biệt là giáo dục luôn ở mức rất cao.

Hiện phường có 13 trường công lập nhưng nhiều trường được xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất xuống cấp và không còn đáp ứng đủ nhu cầu học tập. Riêng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây dựng từ năm 1995 trên khu đất chỉ khoảng 2.800 m2, có 28 lớp với hơn 960 học sinh, trong khi diện tích và trang thiết bị đều hạn chế.