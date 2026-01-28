Thí sinh 4 năm liên tiếp thi AIMO: Huy chương không phải là đích đến

TPO - Từ trải nghiệm 4 năm liên tiếp thi Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO và giành huy chương Vàng – Bạc, em Nguyễn Lê An Hoàng, học sinh lớp 8A11, Trường THCS Cầu Giấy, phường Yên Hòa (Hà Nội) chia sẻ, huy chương không phải là đích đến mà quan trọng là cơ hội làm quen với các kỳ thi quốc tế, rèn khả năng tư duy Toán bằng tiếng Anh.

"Bén duyên" với AIMO

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Nguyễn Lê An Hoàng cho biết, em biết đến AIMO hết sức tình cờ. Đó là một tối Chủ nhật mùa hè năm 2023, khi em vừa giành ngôi thủ khoa đầu vào lớp 6 Trường THCS Cầu Giấy (trường chất lượng cao của Hà Nội) và được thầy Đặng Minh Tuấn (nay là Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO) giới thiệu thử sức với cuộc thi.

Kết quả thật bất ngờ, em nhận được thư của Ban tổ chức AIMO thông báo giành Huy chương Vàng Vòng Khu vực (AIMO tổ chức thi theo 3 khu vực Bắc, Trung, Nam) và lọt vào vòng chung kết Quốc gia.

Thầy Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng THCS Cầu Giấy trao giải thưởng cho Nguyễn Lê An Hoàng tại một cuộc thi.

“Em vỡ òa cảm xúc vì vui sướng. Vòng Quốc gia năm đó thi ở ĐH Greenwich tại Việt Nam và em giành được Huy chương Bạc. Hai năm liên tiếp sau đó, em giành Huy chương Đồng và Huy chương Bạc Vòng Quốc gia AIMO”, An Hoàng cho biết.

Ở ngôi trường THCS chất lượng cao “có tiếng” của Hà Nội, An Hoàng được bạn bè biết đến không chỉ là một nam sinh học cực giỏi. Cậu sở hữu bảng thành tích ấn tượng với nhiều huy chương, giải thưởng trong các lĩnh vực Toán, Tin, tiếng Anh như: Huy chương vàng AIMC khu vực, Huy chương Đồng IKMC 2025; Giải vàng kỳ thi Toán WMI 2025 vòng loại quốc gia; giải Nhì Tin học trẻ cấp quận…

Năm học 2025-2026, An Hoàng là học sinh khối 8 duy nhất lọt vào Vòng chung kết cuộc thi Interlec Challenge – sân chơi trí tuệ của trường THCS Cầu Giấy cùng 3 anh chị lớp 9 và đạt vị trí Á quân.

Gia đình tiết lộ, ngoài học tập nghiêm túc, thành tích khiến thầy cô, cha mẹ hãnh diện, An Hoàng còn là tay chơi piano khá cừ và là thành viên “có xếp hạng” trong làng Rubik Việt Nam.

Chinh phục thử thách AIMO

Trải qua nhiều mùa thi AIMO nhưng năm 2025-2026, cậu bạn vẫn tiếp tục ghi danh dự thi từ Vòng Sơ loại. Theo quy định, ở vòng này, thí sinh làm bài thi trực tuyến.

Theo nam sinh, năm nay, đề thi có một số câu khá hóc búa nên dù nghĩ ra hướng giải quyết để kịp thời gian nộp bài nhưng khi đó em chưa chắc chắn đúng hoàn toàn đáp án. Kết quả, Hoàng khá bất ngờ khi là một trong những thí sinh đạt mức điểm tối đa. Đây cũng là lần thứ 2 trong 4 lần thi sơ loại, nam sinh đạt được mốc điểm 100/100 này.

“Mục tiêu trước mắt của em là chinh phục mức điểm này ở Vòng thi tiếp theo mặc dù biết rằng mức độ câu hỏi sẽ khó dần lên”, cậu nói.

Hoàng chia sẻ ấn tượng trong lần làm bài thi năm nay đó là những câu hỏi khó ở cuối đề thi yêu cầu thí sinh vận dụng kết hợp kiến thức để giải quyết. Khi đó, chỉ còn khoảng 3 phút để cậu phải hoàn thành bài thi. Áp lực thời gian thôi thúc em tập trung cao độ để giải quyết yêu cầu phức tạp là tương đối khó, đòi hỏi phải nắm vững kiến thức cũng như có kỹ năng làm bài.

Em đã phán đoán các bước thực hiện rút ra từ quá trình học kiến thức và luyện đề cũng như kinh nghiệm của các kỳ thi trước để giải được đề gọn gàng trong thời gian ít ỏi đó.

Có kinh nghiệm đọc đề là lợi thế

Theo nam sinh, cái hay của đề Toán trong AIMO là thường đòi hỏi nhiều sự tư duy và nghĩ ra những cách làm mới, áp dụng kết hợp nhiều kiến thức, phương pháp giải, không giống các dạng bài khuôn mẫu như các chuyên đề Toán học ở trường.

Để không bị bất ngờ bởi dạng bài nào, Hoàng tìm cách làm quen với các đề thi trước đó để có cách tiếp cận phù hợp. Việc tham gia cuộc thi AIMO liên tiếp nhiều năm (từ cuối năm lớp 5 đến nay) cũng là một lợi thế về kinh nghiệm đọc đề và xử lý bài thi nhanh.

Chinh chiến các cuộc thi Toán cũng như AIMO, An Hoàng tiết lộ, phương pháp học của em là dành thời gian tổng hợp kiến thức đã học cũng như học thêm các công thức tính toán nhanh. Bên cạnh đó, làm các đề mẫu theo dạng đề thi AIMO, tìm hiểu bổ sung một số thuật ngữ tiếng Anh để không bị sốc, rối khi gặp các từ này trong đề.

Khi đã chuẩn bị được nền tảng kiến thức, kỹ năng làm bài thi tốt, chuẩn bị sẵn giấy bút, nháp cẩn thận thì yếu tố cuối cùng nữa là vào phòng thi cần giữ tâm lý thoải mái nhất, không được phép áp lực.

Theo An Hoàng, dù trước mỗi cuộc thi em đều đặt ra mục tiêu để phấn đấu nhưng giải thưởng, huy chương không phải là đích đến mà quan trọng là bản thân học hỏi được gì. Ví dụ, khi tham gia AIMO, em cảm thấy mình thu hoạch được nhiều lợi ích, nhất là có cơ hội làm quen với các kỳ thi quốc tế, rèn luyện khả năng tư duy Toán bằng tiếng Anh.

Ngay cả việc đăng ký tham gia thi từ Vòng Sơ loại cũng là cách làm quen và hình thành kinh nghiệm giải quyết đề thi ở các vòng sau.

Hoàng chúc các bạn thí sinh chuẩn bị dự thi Vòng Sơ loại đợt 3 diễn ra ngày 2/1 tới bình tĩnh, tự tin vào năng lực của bản thân và đạt kết quả tốt. Điều quan trọng là các bạn có kiến thức vững vàng, từng bước vượt qua bản thân và tỏa sáng ở các vòng thi sau.