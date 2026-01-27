FPT Polytechnic và những 'trải nghiệm vượt trội' dành cho học sinh, sinh viên

Giữa không gian xanh mát và trong lành của khu du lịch Flamingo Đại Lải, Phú Thọ, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội vừa tổ chức chương trình “Bản giao hưởng nghệ thuật giữa thiên nhiên”, trong đó sự kiện chạy bộ “Break your limits” thu hút sự tham gia của gần 600 cán bộ, giảng viên và sinh viên. Chương trình không chỉ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, giàu cảm xúc mà còn trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho người học.

Với các cự ly từ 5km đến 15km, những bước chạy bền bỉ của thầy và trò FPT Polytechnic đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện sức khỏe, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục giới hạn bản thân.

Thầy Ngô Hữu Quang – Giảng viên Bộ môn cơ bản, cũng là người phụ trách đường chạy của chương trình vượt ngưỡng lần này nhấn mạnh: “Sự đồng hành, kết nối này xóa bỏ mọi rào cản, giúp giảng viên chúng tôi thấu hiểu tâm lý của các em hơn. Khi thầy trò có sự đồng cảm, gắn kết trên đường chạy, việc truyền đạt kiến thức trên giảng đường cũng trở nên hiệu quả và gần gũi hơn rất nhiều.”

Tạ Thị Hương Lan- sinh viên chuyên ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành cán đích cự li 5 km chia sẻ: “ Em cảm thấy rất vui, có lẽ đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất của em. Sau buổi chạy, em nhận ra bản thân mình có thể làm tốt hơn nếu như mình dám thử. Mọi người hãy thử tham gia hoạt động chạy vượt ngưỡng cùng thầy trò chúng em- vừa vui, vừa bổ ích, đáng nhớ, lại vừa nâng cao sức khỏe, sức bền bản thân.”

Sự kết hợp giữa thể chất và văn hóa đã biến khuôn viên Flamingo Đại Lải thành một giảng đường mở đầy sống động của FPT Polytchnic. Chạy giữa thiên nhiên không chỉ mang lại lợi ích thể chất mà còn là một trải nghiệm đặc biệt, khi mỗi cung đường uốn lượn, thơ mộng của một trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu miền Bắc, đều mở ra những góc nhìn đầy cảm hứng cho các runner. Đây là một hoạt động tạo dấu ấn giáo dục tinh tế, giúp thầy trò FPT Polytechnic thắt chặt tình thân và gợi cảm hứng sáng tạo cho một năm mới cận kề.

Tăng cường trải nghiệm văn hóa và kỹ năng

Bên cạnh hoạt động thể thao, sự kiện còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh và các workshop kỹ năng nghề.

Những hoạt động này tạo môi trường học tập đa dạng, giúp sinh viên phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và cảm xúc.

Tham gia sự kiện với tâm thế háo hức, nhiều học sinh phổ thông đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại “Bản giao hưởng nghệ thuật giữa thiên nhiên”. Em Dương Đăng Sơn, học sinh Trường THPT Quang Minh chia sẻ, em đặc biệt ấn tượng với không khí sôi động và đa dạng của chương trình. Không chỉ được hòa mình vào đường chạy, Sơn còn thích thú khi được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, tham quan không gian trưng bày tranh và tham gia các hoạt động giao lưu cùng sinh viên. Theo em, chính những sân chơi bổ ích này đã giúp học sinh có thêm cơ hội kết nối, mở rộng mối quan hệ và hiểu rõ hơn về môi trường học tập tại FPT Polytechnic. Sơn bày tỏ mong muốn sẽ có cơ hội trở thành sinh viên của trường trong tương lai.

Trong khi đó, em Yến Nhi, học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Yên, lại dành nhiều thiện cảm cho các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp tại sự kiện. Em cho biết mình rất thích khu vực pha chế của ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, nơi học sinh được trực tiếp quan sát và tìm hiểu về công việc thực tế. Bên cạnh đó, những tác phẩm đồ họa do sinh viên thiết kế trưng bày tại chương trình cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với Yến Nhi bởi sự sáng tạo và tính thẩm mỹ cao..

Khẳng định định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng

Với việc đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện thể chất, trải nghiệm văn hóa và đào tạo kỹ năng nghề, FPT Polytechnic tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn vững vàng, sức khỏe tốt, bản lĩnh nghề nghiệp và đời sống tinh thần phong phú.

Trong bối cảnh yêu cầu của thị trường lao động ngày càng cao, mô hình đào tạo gắn kết giữa học tập – trải nghiệm – rèn luyện toàn diện được xem là nền tảng quan trọng giúp sinh viên thích ứng nhanh, phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho xã hội trong giai đoạn mới.