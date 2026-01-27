Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Chậm trao thưởng cho học sinh đạt thành tích 'vàng', Sở GD&ĐT Đắk Lắk nói gì?

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định khen thưởng cho nhiều học sinh đạt giải cao tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, nhưng gần 4 tháng trôi qua, các em mòn mỏi chờ, phụ huynh bức xúc.

Ngày 26/1, nhiều phụ huynh tại tỉnh Đắk Lắk bức xúc trước việc con em của họ, gặt hái được nhiều thành tích cao tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, nhưng đang bị 'ngâm' tiền thưởng suốt 4 tháng qua. Việc chậm trễ thực hiện quyết định khen thưởng của UBND tỉnh khiến niềm vui của các em không trọn vẹn, còn phụ huynh bức xúc.

Trả lời về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận tình trạng chậm trễ trên. Theo vị này, nhằm động viên các em, ngoài các khoản khen thưởng theo quy định, Sở đã làm hồ sơ đề xuất khen thưởng đột xuất và được UBND tỉnh chấp thuận. Hiện nguồn kinh phí đã được chuyển về đơn vị.

Lý giải về việc “treo” thưởng kéo dài, một lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho rằng vướng mắc nằm ở thủ tục thanh toán. “Do khoản tiền này bắt buộc phải chuyển khoản chứ không được nhận trực tiếp nên quy trình hồ sơ kéo dài. Hiện chúng tôi đã lấy số tài khoản của các học sinh và nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước để thực hiện lệnh chuyển. Chậm nhất là ngày 31/1 tới đây, các em sẽ nhận được tiền thưởng”, vị lãnh đạo này khẳng định.

465825883354903705.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận sẽ chi tiền thưởng cho các em học sinh trong những ngày tới.

Trước đó, vào tháng 6/2025, đoàn vận động viên học sinh tỉnh Đắk Lắk tham gia thi đấu tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc diễn ra ở TP Huế. Sau những nỗ lực vượt bậc, nhiều em đã giành huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở các nội dung khác nhau.

Đến ngày 3/10/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 18 cá nhân xuất sắc. Quyết định nêu rõ: Mỗi cá nhân được tặng Bằng khen kèm tiền thưởng theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ; nguồn chi trích từ kinh phí đã cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025.

Đến tháng 1/2026, các cá nhân tham gia giải thể thao trên đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhưng chưa nhận được tiền thưởng. Một phụ huynh có con giành 2 huy chương môn bơi lội bức xúc cho biết, dù đã bước sang năm 2026 và các cháu đã nhận được Bằng khen từ lâu, nhưng khoản tiền thưởng vẫn "bặt vô âm tín".

Một phụ huynh khác trú tại phường Tân An chia sẻ: “Không hiểu vì lý do gì mà đến nay cháu vẫn chưa nhận được tiền thưởng và giấy chứng nhận thành tích của Bộ GD&ĐT. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và động lực thi đấu của các cháu trong những giải tiếp theo”.

Hồ Nam
#Đắk Lắk #học sinh #thành tích #khen thưởng #giải thể thao

