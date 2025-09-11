Không có phần thưởng nào bằng niềm vui mừng của nhân dân

TPO - "Không có phần thưởng nào bằng niềm vui mừng, phấn khởi của nhân dân khi các công trình hoàn thành", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Chiều tối 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 20 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng nêu rõ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3 - 8,5% trong năm 2025, tăng trưởng cao nhưng phải bền vững, một trong những động lực là thúc đẩy đầu tư công. Hiện tổng số dự án thuộc Ban Chỉ đạo là 120 dự án/dự án thành phần, trên địa phận 30 tỉnh, thành phố (gồm 3 lĩnh vực là đường bộ, hàng không và cảng biển).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.



Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai các dự án này có ý nghĩa quan trọng với thúc đẩy tăng trưởng; phát huy vai trò của đầu tư công trong kích hoạt, dẫn dắt đầu tư tư; mở ra không gian phát triển mới, kết nối liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, kết nối khu vực; làm tăng giá trị gia tăng của đất; góp phần giảm ách tắc giao thông, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm nay dù đã cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 6% và hơn khoảng gần 140 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối, nhưng vẫn chưa được như mong muốn, Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu năm nay phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, phát triển mạnh hơn, mong mỏi của nhân dân lớn hơn.

"Không có phần thưởng nào bằng niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân khi các công trình hoàn thành", Thủ tướng bày tỏ.

Tại phiên họp, Bộ Xây dựng (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, khó khăn; đề xuất rõ biện pháp triển khai trong thời gian tới, nhất là các dự án phải hoàn thành năm 2025. Lãnh đạo các Bộ ngành là thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo về cụ thể tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tại Phiên họp lần thứ 19 ngày 31/7/2025, Trưởng Ban chỉ đạo đã giao 33 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Thời gian qua, các bộ ngành đã tích cực triển khai và đạt được các kết quả tích cực, hoàn thành 12 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu.

Một số nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành như hoàn thành thêm 208 km đường cao tốc so với Phiên họp thứ 19, nâng tổng số đường cao tốc đưa vào vận hành khai thác là 2.476 km; khởi công dự án Dầu Giây - Tân Phú, TPHCM - Long Thành, dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; tổ chức thành công lễ khánh thành, khởi công 250 dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh vào ngày 19/8/2025; đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP...

Nhấn mạnh một số yêu cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cần tiếp tục phát huy khí thế triển khai các dự án, tinh thần Cách mạng Tháng Tám để làm những công trình lớn hơn, mang tính biểu tượng, mang tầm thế kỷ.

"Trung ương và địa phương cùng làm, tất cả đều phải tăng tốc, bứt phá với tư tưởng tiến công, không có gì là không thể. Điều quan trọng là quyết tâm làm và biết cách làm; với khí thế mới, tư duy mới, phương pháp luận mới, khẩn trương hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn. Với tinh thần tất cả vì đất nước, tất cả vì nhân dân, Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là mang lại hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành vượt mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc, thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025; đồng thời bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025. "Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng chúng ta sẽ làm được", Thủ tướng nêu rõ.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, về thủ tục chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng chủ động trong triển khai, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn – Pleiku, hoàn thành trong tháng 12/2025. Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trong quý IV/2025.

TPHCM, tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án TPHCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc trong Quý IV/2025.