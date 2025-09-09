Chủ tịch Hà Nội: Dự án cao tốc triển khai sau 8 tháng chuẩn bị, thay vì 10 năm

TPO - Với quyết tâm, Hà Nội đã thực hiện dự án cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) chỉ sau 8 tháng chuẩn bị. Trong khi các dự án nhóm A trước đây phải chuẩn bị không dưới 10 năm.

Đề nghị hỗ trợ vốn ODA và kỹ thuật phục hồi 4 dòng sông

Ngày 9/9, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND TP Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu thông tin: 6 tháng đầu năm nay, GRDP của Hà Nội tăng 7,63% (cao hơn cùng kỳ năm 2024 là 6,13% và kịch bản đề ra là 7,59%), phấn đấu đạt mục tiêu cả năm 8% trở lên. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến ngày 20/8/2025 đạt 460.236 tỷ đồng, đạt 89,6% dự toán, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Dự kiến kế hoạch năm 2026, Hà Nội xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, trong đó phương án lựa chọn là kịch bản mục tiêu GRDP tăng từ 10-10,5%.

Về thực hiện Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đến nay toàn bộ 7/7 dự án thành phần đã được UBND TP Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Các nhà thầu dự án thành phần đường song hành đang triển khai thi công trên toàn tuyến.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Đối với dự án đường Vành đai 4, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt gần 99%, song phần còn lại chủ yếu là đất ở - khâu khó khăn nhất, cần sớm hoàn thành để đảm bảo tiến độ.

Dự án cũng gặp vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng, ảnh hưởng tiến độ và chi phí. Vì vậy, Hà Nội đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép nhà thầu dự án thành phần 3 tiếp tục không phải làm thủ tục cấp phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, theo quy định tại nghị quyết 56 cho đến khi hoàn thành dự án.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, mới đây, Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

"Đây là dự án PPP đầu tiên trong cả nước và thời gian chuẩn bị chỉ trong 8 tháng. Trước đây, các dự án nhóm A phải chuẩn bị không dưới 10 năm. Điều đó cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố, dám làm và dám chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2026, khi Hà Nội triển khai nhiều dự án lớn" - ông Thanh nói.

Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ vốn ODA và kỹ thuật để hoàn thiện các dự án xử lý nước thải (như Nam An Khánh, Yên Xá) và phục hồi chất lượng môi trường 4 sông nội đô (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Đình Hiệp

Vành đai 4 là “hành lang phát triển” chiến lược của cả vùng Thủ đô

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính, các đại biểu tham dự cuộc họp ghi nhận các kiến nghị của thành phố để trong quyền hạn, trách nhiệm của mình nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến với các cơ quan chức năng xem xét các kiến nghị này, đặc biệt là kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành để đạt các mục tiêu tăng trưởng, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, cơ cấu chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên trong điều kiện kinh phí chi thường xuyên của Hà Nội rất lớn.

Ông Nguyễn Đức Hải khẳng định: Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, giảm tải cho khu vực nội đô, đồng thời, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đây không chỉ là một tuyến đường, mà còn là “hành lang phát triển” chiến lược của Hà Nội và cả vùng Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân để tạo sự đồng thuận xã hội; huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là mô hình hợp tác công - tư; gắn việc xây dựng tuyến đường với quy hoạch phát triển đô thị và không gian kinh tế mới, hình thành các khu đô thị, trung tâm dịch vụ - thương mại - công nghiệp hiện đại, theo hướng xanh, thông minh, bền vững.